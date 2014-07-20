美国与加拿大经济指标预测--7月21日-7月28日****

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月21日当周
7月21日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 6月 -- 正0.21
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 6月 -- --
7月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月19日当周 -- +0.1%
1230 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
未经季节调整CPI (较上年同期) +2.1% +2.1%
扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月) +0.2% +0.3%
扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期) +2.0% +2.0%
实质所得 持平 -0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月19日当周 -- +4.1%
1300 美国房价(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +5.9%
美国房价指数 -- 211.4
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 498 489
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 正3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.3%
7月23日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月18日当周 -- 341.1
再融资指数 -- 1,327.4
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.6% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.7%
7月24日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 30.8 30.2
四周均值(万人) -- 30.9
续请失业金人数(万人) 7月12日当周 251.0 250.7
1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 57.5 57.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48 50.4
美国新屋销售(较前月) -- +18.6%
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 -- 正6
7月25日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 96.3
1230 美国耐久财订单 6月 +0.5% -0.9%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% 持平
扣除国防的耐久财订单 +0.6% +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.7%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月18日当周 -- 135.2
7月28日当周
7月28日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 61.1
服务业PMI 61.5 61.0
1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -- 103.9
指数变动(较前月) -- +6.1% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)