《独家新闻》通用汽车称尚未找到部分召回车型开关问题的解决方案

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
到目前为止，通用汽车今年因点火开关问题全球总计召回约1,470万辆汽车，至少16人死亡与这些问题有关。
重新设计的凯迪拉克2014款CTS改用按钮式点火开关，并不存在老款车的问题。
通用在向NHTSA提交的文件中表示，本次SRX以及老款CTS的主要问题涉及，如果钥匙环过重或车辆遇上路面有坑发生“颠簸”，会令打火钥匙发生转动并脱离运行位置。
NHTSA称，如果发生上述情况，发动机可能熄火，导致转向助力失灵以及出现车祸时气囊不能打开。
通用打算采用这种补救办法：向车主提供一把新钥匙，钥匙上带有一个小孔而不是窄槽。通用称这样的钥匙就不容易拔出或因震动而易位。
通用2008-2014年款的第二代CTS采用不同的点火开关，面临的问题也不同。即便在该公司于2010年底改为采用带有小孔的钥匙之后，这些汽车仍然很容易因膝盖触碰而发生钥匙转动熄火。
通用汽车在6月底因为类似问题召回了2010-2014年款雪佛兰科迈罗汽车(Chevrolet Camaro)，膝盖触碰可能令钥匙移位并导致发动机熄火。
通用要求召回汽车的车主拿掉钥匙环上的所有东西，包括遥控钥匙，而只留下点火钥匙。公司还警告驾车人要调整座椅和方向盘，“膝盖和点火钥匙之间保的距离。”(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)