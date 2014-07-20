《独家新闻》通用汽车称尚未找到部分召回车型开关问题的解决方案

到目前为止，通用汽车今年因点火开关问题全球总计召回约1,470万辆汽车，至少16人死亡与这些问题有关。

重新设计的凯迪拉克2014款CTS改用按钮式点火开关，并不存在老款车的问题。

通用在向NHTSA提交的文件中表示，本次SRX以及老款CTS的主要问题涉及，如果钥匙环过重或车辆遇上路面有坑发生“颠簸”，会令打火钥匙发生转动并脱离运行位置。

NHTSA称，如果发生上述情况，发动机可能熄火，导致转向助力失灵以及出现车祸时气囊不能打开。

通用打算采用这种补救办法：向车主提供一把新钥匙，钥匙上带有一个小孔而不是窄槽。通用称这样的钥匙就不容易拔出或因震动而易位。

通用2008-2014年款的第二代CTS采用不同的点火开关，面临的问题也不同。即便在该公司于2010年底改为采用带有小孔的钥匙之后，这些汽车仍然很容易因膝盖触碰而发生钥匙转动熄火。

通用汽车在6月底因为类似问题召回了2010-2014年款雪佛兰科迈罗汽车(Chevrolet Camaro)，膝盖触碰可能令钥匙移位并导致发动机熄火。

通用要求召回汽车的车主拿掉钥匙环上的所有东西，包括遥控钥匙，而只留下点火钥匙。公司还警告驾车人要调整座椅和方向盘，“膝盖和点火钥匙之间保的距离。”(完)