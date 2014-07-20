欧洲金融：葡萄牙BES股东寻求债权人保护；安哥拉受牵连

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* Espirito Santo家族一控股公司无法支付债务，希望进行有控制的资产销售
* 安哥拉央行称，BES安哥拉分支需要增资，以应对“不良”信贷
* 葡萄牙央行称民间投资者可能帮助BES
路透里斯本7月18日 - 葡萄牙Espirito Santo家族旗下的一家控股公司周五在卢森堡申请债权人保护，而且该家族金融帝国的问题亦波及到安哥拉。安哥拉央行表示，圣灵银行(BES) 在该国的分支需要增加资本以应对不良贷款。
圣灵银行是葡萄牙最大的上市银行，在Espirito Santo International(ESI)爆出财务违规问题之后，成为投资者与监管机构的关注焦点。ESI正是寻求债权人保护的那家公司。
ESI在卢森堡注册，间接持有圣灵银行的最大股份，比例为20.1%。
ESI表示，“目前无法履行偿债义务，其中相当一部分债务已经到期。”
在发出这项声明的三天前，ESI的下属控股公司Rioforte未能按时偿还葡萄牙电信 的逾10亿欧元债务，被迫降低在与巴西同业Grupo Oi 合并后公司中的持股。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1