欧洲金融：葡萄牙BES股东寻求债权人保护；安哥拉受牵连

* Espirito Santo家族一控股公司无法支付债务，希望进行有控制的资产销售

* 安哥拉央行称，BES安哥拉分支需要增资，以应对“不良”信贷

* 葡萄牙央行称民间投资者可能帮助BES

路透里斯本7月18日 - 葡萄牙Espirito Santo家族旗下的一家控股公司周五在卢森堡申请债权人保护，而且该家族金融帝国的问题亦波及到安哥拉。安哥拉央行表示，圣灵银行(BES) 在该国的分支需要增加资本以应对不良贷款。

圣灵银行是葡萄牙最大的上市银行，在Espirito Santo International(ESI)爆出财务违规问题之后，成为投资者与监管机构的关注焦点。ESI正是寻求债权人保护的那家公司。

ESI在卢森堡注册，间接持有圣灵银行的最大股份，比例为20.1%。

ESI表示，“目前无法履行偿债义务，其中相当一部分债务已经到期。”

在发出这项声明的三天前，ESI的下属控股公司Rioforte未能按时偿还葡萄牙电信 的逾10亿欧元债务，被迫降低在与巴西同业Grupo Oi 合并后公司中的持股。