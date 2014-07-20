企业并购：今年迄今全球并购交易规模已达2万亿美元，同比大增75%

路透伦敦7月18日 - 汤森路透周度数据显示，今年迄今的全球并购(M&A)活动规模已达2万亿(兆)美元，较去年同期大增75%，得益于多家大企业达成的几项高额交易。

汤森路透周五表示，本周即有八宗金额超过50亿美元的并购交易宣布，创下了高市值企业一周达成交易数量的纪录新高。

年内截至7月17日，单笔超过50亿美元的交易总金额达到9,159亿美元，比去年同期增长两倍有余。

其中烟草商Reynolds American 周二宣布，将以268亿美元买下竞争对手Lorillard 。作为并购交易的一部分，英国的帝国烟草公司(Imperial Tobacco) 从这两家公司共买下价值71亿美元的多个品牌和资产。