企业并购：今年迄今全球并购交易规模已达2万亿美元，同比大增75%

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透伦敦7月18日 - 汤森路透周度数据显示，今年迄今的全球并购(M&A)活动规模已达2万亿(兆)美元，较去年同期大增75%，得益于多家大企业达成的几项高额交易。
汤森路透周五表示，本周即有八宗金额超过50亿美元的并购交易宣布，创下了高市值企业一周达成交易数量的纪录新高。
年内截至7月17日，单笔超过50亿美元的交易总金额达到9,159亿美元，比去年同期增长两倍有余。
其中烟草商Reynolds American 周二宣布，将以268亿美元买下竞争对手Lorillard 。作为并购交易的一部分，英国的帝国烟草公司(Imperial Tobacco) 从这两家公司共买下价值71亿美元的多个品牌和资产。
帝国烟草公司的顾问行高盛 在并购业务排行榜中居首，摩根士丹利 和花旗集团 紧随其后。(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)