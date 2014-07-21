企业并购：福布斯传媒将多数股权出售给香港一财团

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透7月18日 - 福布斯传媒公司(Forbes Media)周五表示，同意将其媒体业务多数股权出售给香港一财团，但成交金额未透露，持续八个月的寻找出售媒体业务计划尘埃落定。
福布斯传媒在一份声明中称，福布斯家族在该公司仍保留“相当数量的”所有权，仍积极参与公司管理。Steve Forbes将继续担任董事长和总编辑。该家族在97年前创办这个杂志。
买家是在香港新成立的财团本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments)。该财团由投资公司本汇资产管理公司(Integrated Asset Management)和华硕电脑 联席创始人谢伟琦牵头。本汇资产管理公司专注于科技、金融、电信领域的投资。
福布斯传媒将保留现有业务名称，而且仍然是一个总部设在美国、由私人持有的独立公司。执行长Mike Perlis将继续领导该公司的管理团队。该传媒集团旗下亚洲业务将继续由福布斯传媒亚洲区执行长Will Adamopoulos从新加坡进行领导。
该交易意味着，私募股权公司Elevation Partners退出投资。该私募股权在2006年投资2.64亿美元购买该传媒公司45%的股份。
据出版商(Publisher)下属信息局(Information Bureau)估计，去年，福布斯杂志广告业务营收下降5%至约2.6亿美元，因广告页面减少10%。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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