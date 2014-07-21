企业并购：福布斯传媒将多数股权出售给香港一财团

路透7月18日 - 福布斯传媒公司(Forbes Media)周五表示，同意将其媒体业务多数股权出售给香港一财团，但成交金额未透露，持续八个月的寻找出售媒体业务计划尘埃落定。

福布斯传媒在一份声明中称，福布斯家族在该公司仍保留“相当数量的”所有权，仍积极参与公司管理。Steve Forbes将继续担任董事长和总编辑。该家族在97年前创办这个杂志。

买家是在香港新成立的财团本汇鲸媒体投资有限公司(Integrated Whale Media Investments)。该财团由投资公司本汇资产管理公司(Integrated Asset Management)和华硕电脑 联席创始人谢伟琦牵头。本汇资产管理公司专注于科技、金融、电信领域的投资。

福布斯传媒将保留现有业务名称，而且仍然是一个总部设在美国、由私人持有的独立公司。执行长Mike Perlis将继续领导该公司的管理团队。该传媒集团旗下亚洲业务将继续由福布斯传媒亚洲区执行长Will Adamopoulos从新加坡进行领导。

该交易意味着，私募股权公司Elevation Partners退出投资。该私募股权在2006年投资2.64亿美元购买该传媒公司45%的股份。

据出版商(Publisher)下属信息局(Information Bureau)估计，去年，福布斯杂志广告业务营收下降5%至约2.6亿美元，因广告页面减少10%。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)