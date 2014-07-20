欧元区经济：宽松货币政策虽有用，但也带来诸多长期风险--ECB魏德曼

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透马德里7月18日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周五表示，宽松的货币政策对维持欧元区物价稳定“有所贡献”，但同时列举出放松银根带来的诸多长期风险。
欧洲央行上个月降息至记录低位，以帮助低迷的欧元区经济重新焕发活力。欧元区通胀率目前仍远低于该央行的目标水平，而且小企业获得信贷十分艰难。
对通胀持有强硬立场的魏德曼称，防范通胀率在过长时期内处于低位至关重要，因为这种情况“可能令欧元区经济瘫痪。”
不过他补充道，欧洲央行的货币政策无法解决欧元区债务危机。
“长期而言，超宽松的货币政策对金融稳定构成风险，”魏德曼表示，意指欧洲央行6月宣布的政策决定。
“资产和房地产市场价格有可能被夸大--只要想想那些追逐高收益的投资者就知道了，”他在题为“迈向更加稳定的欧洲货币联盟”的演讲稿中指出。
“低利率也减轻了各国政府积极应对本国问题的压力，”他说。“低利率可能被用来为额外支出融资，而非整顿预算。”
“看看欧元区的情况，我要说货币政策已经为维持物价稳定作出了贡献，”他补充称。“最终，货币政策决不能被利用来实现财政政策目的。”(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1