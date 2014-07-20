欧元区经济：宽松货币政策虽有用，但也带来诸多长期风险--ECB魏德曼

路透马德里7月18日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员魏德曼周五表示，宽松的货币政策对维持欧元区物价稳定“有所贡献”，但同时列举出放松银根带来的诸多长期风险。

欧洲央行上个月降息至记录低位，以帮助低迷的欧元区经济重新焕发活力。欧元区通胀率目前仍远低于该央行的目标水平，而且小企业获得信贷十分艰难。

对通胀持有强硬立场的魏德曼称，防范通胀率在过长时期内处于低位至关重要，因为这种情况“可能令欧元区经济瘫痪。”

不过他补充道，欧洲央行的货币政策无法解决欧元区债务危机。

“长期而言，超宽松的货币政策对金融稳定构成风险，”魏德曼表示，意指欧洲央行6月宣布的政策决定。

“资产和房地产市场价格有可能被夸大--只要想想那些追逐高收益的投资者就知道了，”他在题为“迈向更加稳定的欧洲货币联盟”的演讲稿中指出。

“低利率也减轻了各国政府积极应对本国问题的压力，”他说。“低利率可能被用来为额外支出融资，而非整顿预算。”