美国金融：大银行6月交易营收虽大有斩获，但对后市看法保守--银行高层

摩根大通财务长Marianne Lake周二在电话会议上对分析师称，管理层看到“没有因素导致我们认为(这样的交易步伐)一定会持续下去。现在已经是7月份了，经验告诉我们，交易步伐没有保持先前那样的水平。”

最近几天成交量上升，因加沙地带动荡局势更趋紧张，而且马航一架客机在乌克兰坠毁。由于紧张情势升温，投资者周四和周五纷纷买入公债。

但银行高管称，即使宏观经济形势的变化催生更多交易，但债券交易的较长期压力可能将抑制成交量大幅增加。

杠杆及流动性新规让各银行更有理由减持交易不频繁的债券，这可能将降低成交量。

摩根士丹利财务长Ruth Porat在接受采访时称，“就资产负债表来说，营收和利润都下降了，”

Hennessy Funds投资组合经理David Ellison称，明智的作法是避免涉及拥有过多交易曝险的银行，因为它们的利润很难预测。他转而关注那些致力于贷款等传统业务的地区银行。

“希望持有传统银行资产”是因为这些机构能更多地从经济改善中受益，而且他们不那么愿意进行高风险交易，Ellison称，“对于华尔街的风险和杠杆交易，大家都希望远离。”(完)