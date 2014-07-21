美国金融：大银行6月交易营收虽大有斩获，但对后市看法保守--银行高层

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
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摩根大通财务长Marianne Lake周二在电话会议上对分析师称，管理层看到“没有因素导致我们认为(这样的交易步伐)一定会持续下去。现在已经是7月份了，经验告诉我们，交易步伐没有保持先前那样的水平。”
最近几天成交量上升，因加沙地带动荡局势更趋紧张，而且马航一架客机在乌克兰坠毁。由于紧张情势升温，投资者周四和周五纷纷买入公债。
但银行高管称，即使宏观经济形势的变化催生更多交易，但债券交易的较长期压力可能将抑制成交量大幅增加。
杠杆及流动性新规让各银行更有理由减持交易不频繁的债券，这可能将降低成交量。
摩根士丹利财务长Ruth Porat在接受采访时称，“就资产负债表来说，营收和利润都下降了，”
Hennessy Funds投资组合经理David Ellison称，明智的作法是避免涉及拥有过多交易曝险的银行，因为它们的利润很难预测。他转而关注那些致力于贷款等传统业务的地区银行。
“希望持有传统银行资产”是因为这些机构能更多地从经济改善中受益，而且他们不那么愿意进行高风险交易，Ellison称，“对于华尔街的风险和杠杆交易，大家都希望远离。”(完)
(编译 李婷仪/于春红; 审校 白云)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)