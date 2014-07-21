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债券 | 2014年 7月 21日 星期一 08:02 BJT

基金产业：7月16日止当周全球股票基金净流入62亿美元--美银美林

路透纽约7月18日 - 周五发布的美银美林全球研究报告显示，全球基金投资人在7月16日止当周向股票基金投入62亿美元，为四周来最大流入量。

该报告引述EPFR Global数据称，美国股票基金吸引25亿美元新资金流入，高于前周的流入量。新兴市场股票基金吸引11亿美元流入，为连续第六周呈现净流入。

债券基金吸引35亿美元新资金进驻，为连续第四周净流入。风险较高的高收益率债券基金资金净流出量为27亿美元，为2013年8月以来最大流出量。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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