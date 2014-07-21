《中国报摘》--中国证券报7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 头版头条:
--截至21日，天相投顾统计的中国83家基金公司旗下2014只基金（A、B、C级分开统计，分级基金合并）二季度整体实现扭亏为盈，合计盈利759.87亿元人民币。二季度末，主动投资股票方向基金可比股票仓位为77.92%，较一季度末下降0.65个百分点。
* 其他:
--财政部财政科学研究所所长贾康透露，财税改革的配套文件即将公布，预计年内房地产税和环境税都无实质性动作。
--根据基金业协会最新公布的证券投资基金市场数据，截至6月底，公募基金规模达3.6万亿元，净值规模较5月底减少3，123亿元，份额缩水3，558亿份，赎回主要源自货币基金。6月份非公募资产环比增长了约90亿元。
--上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司日前发布《关于关键期限国债开展预发行（试点）交易有关事项的通知》，宣布从7月31日起全部关键期限国债将在上交所开展预发行交易。
--7月19日，三一集团在京举行新闻发布会，针对公司在美风电项目案件后续进展，三一集团董事向文波表示，自判决之日起，针对关联公司Ralls公司的总统令已失效。据悉，未来不排除会出现三一集团与美国外国在美投资委员会（简称CFIUS）达成和解的可能。
--交通银行金融研究中心发布报告认为，预计下半年货币政策保持稳健的总体基调不变，偏向宽松，以保持市场流动性平稳适度。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)