《中国报摘》--中国证券报7月21日

* 头版头条:

--截至21日，天相投顾统计的中国83家基金公司旗下2014只基金（A、B、C级分开统计，分级基金合并）二季度整体实现扭亏为盈，合计盈利759.87亿元人民币。二季度末，主动投资股票方向基金可比股票仓位为77.92%，较一季度末下降0.65个百分点。

* 其他:

--财政部财政科学研究所所长贾康透露，财税改革的配套文件即将公布，预计年内房地产税和环境税都无实质性动作。

--根据基金业协会最新公布的证券投资基金市场数据，截至6月底，公募基金规模达3.6万亿元，净值规模较5月底减少3，123亿元，份额缩水3，558亿份，赎回主要源自货币基金。6月份非公募资产环比增长了约90亿元。

--上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司日前发布《关于关键期限国债开展预发行（试点）交易有关事项的通知》，宣布从7月31日起全部关键期限国债将在上交所开展预发行交易。

--7月19日，三一集团在京举行新闻发布会，针对公司在美风电项目案件后续进展，三一集团董事向文波表示，自判决之日起，针对关联公司Ralls公司的总统令已失效。据悉，未来不排除会出现三一集团与美国外国在美投资委员会（简称CFIUS）达成和解的可能。