《香港报摘》--经济日报7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 头版头条：
--伦敦设立当地人民币清算行后，在基建上与香港距离进一步拉近。据了解，获中国央行委任为伦敦人民币清算行的建行 将提供20小时连续的人民币清算，多于香港人民币即时支付结算（RTGS）系统的15小时，部分原于香港进行的清算或会流向伦敦。
* 其他：
--中国石化 出售销售业务30%股权已有进展，消息指出，“国家队”及淡马锡 等财务投资者将是出售的主要对象，惟最终该业务会否上市，管理层仍在商议。
--四大会计师事务所早前罕有刊登联合声明反对“占领中环”，引起部分员工反登广告划清界线，香港会计师公会会长陈锦荣对此称，公会绝不会“以某一立场当为行业立场”。
--安东油服 第二季新增定单约6.93亿元人民币，其中国内新增定单约4.25亿元。（完）
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)