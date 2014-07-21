《香港报摘》--经济日报7月21日

* 头版头条：

--伦敦设立当地人民币清算行后，在基建上与香港距离进一步拉近。据了解，获中国央行委任为伦敦人民币清算行的建行 将提供20小时连续的人民币清算，多于香港人民币即时支付结算（RTGS）系统的15小时，部分原于香港进行的清算或会流向伦敦。

* 其他：

--中国石化 出售销售业务30%股权已有进展，消息指出，“国家队”及淡马锡 等财务投资者将是出售的主要对象，惟最终该业务会否上市，管理层仍在商议。

--四大会计师事务所早前罕有刊登联合声明反对“占领中环”，引起部分员工反登广告划清界线，香港会计师公会会长陈锦荣对此称，公会绝不会“以某一立场当为行业立场”。

--安东油服 第二季新增定单约6.93亿元人民币，其中国内新增定单约4.25亿元。（完）

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