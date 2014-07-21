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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:11 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月21日-7月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月21日(一)

阿布贾--尼日利亚央行货币政策委员会会议(至7月22日)。

7月22日(二)

伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)组织一圆桌会议，捷克央行总裁Miroslav Singer将参与讨论。

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

7月23日(三)

华沙--波兰央行总裁贝尔卡在议会讲话。

7月24日(四)

墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告(1400)。

安卡拉--土耳其央行将发布7月政策会议记录。

圣保罗--巴西央行公布7月决策会议记录(0730)。

7月25日(五)

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。

7月28日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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