英国个股：英美资源将公布处置南非铂金矿计划，料裁员2万--报载

路透7月20日 - 英国星期日泰晤士报报导指出，英美资源集团 周一将公布处置其最古老的南非铂金(白金)矿计划，料将使全球员工总数减少五分之一，相当于裁员2万名。

根据公司执行长Mark Cutifani的战略评估，英美资源正打算出售非核心资产。

路透4月曾报导，若英美资源推进剥离表现欠佳的铂金矿资产，最可能的选择料是出售给一家南非小型公司。

以市值计排名全球第五大多元化矿企的英美资源4月暗示，可能至少处置部分高成本的铂金矿；而南非金矿业者Sibanye Gold 表达有意收购。

业界消息人士和分析师4月告诉路透，最有可能的选择是卖给Sibanye，因为那符合双方利益，且应也受政府欢迎，因那将有助保住工作岗位。