英国个股：英美资源将公布处置南非铂金矿计划，料裁员2万--报载

标题新闻：美国财长努钦称希望与参众两院合作，达成一份可获国会通过的联合税务协议－CNBC
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路透7月20日 - 英国星期日泰晤士报报导指出，英美资源集团 周一将公布处置其最古老的南非铂金(白金)矿计划，料将使全球员工总数减少五分之一，相当于裁员2万名。
根据公司执行长Mark Cutifani的战略评估，英美资源正打算出售非核心资产。
路透4月曾报导，若英美资源推进剥离表现欠佳的铂金矿资产，最可能的选择料是出售给一家南非小型公司。
以市值计排名全球第五大多元化矿企的英美资源4月暗示，可能至少处置部分高成本的铂金矿；而南非金矿业者Sibanye Gold 表达有意收购。
业界消息人士和分析师4月告诉路透，最有可能的选择是卖给Sibanye，因为那符合双方利益，且应也受政府欢迎，因那将有助保住工作岗位。
由于并非常规上班时间，记者无法联络上英美资源对此置评。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)