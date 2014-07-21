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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:11 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月21日-7月28日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期   时间  国家   规模   发行细节
 7/21   1350  法国          标售国库券(BTF)
                            
 7/22         英国          标售2024年到期指数关联债
                            券
 7/22         西班          标售三个月和九个月期国库
              牙            券
 7/23   0130  日本          标售20年期公债
 7/24         日本          标售三个月期贴现国库券
 7/25         日本          提高流动性标售
 7/28         意大          零息/BTP债券标售
              利            
 7/28   1350  法国          标售国库券(BTF)
 7/28         美国          标售两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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