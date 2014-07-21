《中国重要政经日程》--7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
==========================今日重要政经日程==========================
7/21（周一）
--中国国家主席习近平于7月17日至23日对巴西、阿根廷、委内瑞拉和古巴进行国事访问，并在访问巴西期间出席中国－拉美和加勒比国家领导人会晤。
==========================近期重要政经日程==========================
7/22（周二）
*--国新办于上午10时请商务部副部长高燕、广西壮族自治区副主席张晓钦、中国贸促会副会长于平介绍中国—东盟经贸合作暨第11届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会情况，并答记者问。
--第六十一期“经济每月谈”在北京梅地亚中心举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/24（周四）
*--由中国煤炭工业协会和大连市人民政府共同主办的“2014’夏季全国煤炭交易会暨东北亚煤炭交易会”定于2014年7月24日-25日在辽宁省大连市召开。
7/26（周六）
--第五届中国小额信贷创新论坛在北京举行。
7/29（周二）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
9/1（周一）
*--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。
9/18（周四）
--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)