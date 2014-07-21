《中国重要政经日程》--7月21日

==========================今日重要政经日程==========================

7/21（周一）

--中国国家主席习近平于7月17日至23日对巴西、阿根廷、委内瑞拉和古巴进行国事访问，并在访问巴西期间出席中国－拉美和加勒比国家领导人会晤。

==========================近期重要政经日程==========================

7/22（周二）

*--国新办于上午10时请商务部副部长高燕、广西壮族自治区副主席张晓钦、中国贸促会副会长于平介绍中国—东盟经贸合作暨第11届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会情况，并答记者问。

--第六十一期“经济每月谈”在北京梅地亚中心举行。

7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

7/24（周四）

*--由中国煤炭工业协会和大连市人民政府共同主办的“2014’夏季全国煤炭交易会暨东北亚煤炭交易会”定于2014年7月24日-25日在辽宁省大连市召开。

7/26（周六）

--第五届中国小额信贷创新论坛在北京举行。

7/29（周二）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

9/1（周一）

*--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。

9/18（周四）

--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。

注: * 代表新增日程