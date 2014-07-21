中国食品：麦当劳及肯德基等快餐供应商被曝用过期原料，企业已被查封

路透上海7月21日 - 麦当劳 和肯德基等多个快餐品牌的指定供应商上海福喜食品有限公司周日晚间被曝光，其涉嫌使用过期原料生产加工食品等。目前福喜已被查封，麦当劳和肯德基等纷纷表示，停用上海福喜提供的所有肉类食品原料。

上海电视台周日晚间的调查节目指出，作为多家快餐巨头的供应商，上海福喜的生产现场却令人堪忧，落地的牛肉饼、鸡腿等捡拾后重新放回生产线，各种过期原料随意添加，拣出的次品混入正品生产线、臭肉重新加工成小牛排。

上海福喜是美国欧喜集团（OSI）在上海的全资子公司。欧喜集团在全球有五十多家食品工厂，是麦当劳、肯德基、必胜客等连锁品牌的全球指定供应商。而上海福喜供应的品牌还包括必胜客、德克士、全家、星期五等。

据上海市政府新闻办官方微博，上海食品药品监督管理局周日已同公安部门连夜彻查上海福喜。目前该企业已被查封,涉嫌产品已控制。监管部门责令上海福喜下游相关企业立即封存来自该公司的食品原料。

肯德基母公司百胜餐饮集团 之后发表声明称，高度重视相关媒体报导，已要求旗下肯德基和必胜客即刻封存并停用上海福喜提供的所有肉类食品原料。百胜已即刻展开对上海福喜的调查，并积极配合政府部门的工作。

百胜还指出，停用上海福喜的原料后，将涉及肯德基部分餐厅的两款早餐产品：芝士猪柳蛋堡和香嫩烤肉堡出现短缺断货情况；而必胜客的岩烤德克萨斯风味牛肉也会出现临时断货，公司已紧急调配其他供应商资源，尽快恢复供应。

麦当劳亦发表声明称，公司已第一时间通知全国所有餐厅，立即停用并封存由上海福喜提供的所有肉类食品。麦当劳对于供应商的行为准则要求遵守国家法律法规和相关标准，对于违法违规行为零容忍。