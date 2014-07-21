《香港报摘》--信报7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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* 头版头条：
--金管局前总裁任志刚担忧占领中环行动可能导致香港金融活动停滞，令国际投资者及中央觉得香港“靠唔住”，若对香港作为国际金融中心失去信心，自然会另起炉灶。
* 其他：
--香港财政司司长曾俊华在网志表示，iBond（通胀挂钩债券）有助提高大众对债券市场的认购及兴趣，但这不是政府债券计划的恒常项目，当局会按每年情况而决定是否发行iBond。
--玖龙纸业 董事长张茵表示，公司正考虑将新增50吨产能之计划由越南迁回中国内地，因此原定于2016年实现1,400万吨总产能目标或将延迟。
--星展 香港分行企业及机构银行、香港及中资大型企业主管郑思祯称，中国外管局于6月初放宽跨境担保的规定，对下半年点心债及美元债券市场有正面影响，预计全年点心债和美元债的发行量均按年增长20%。
--于2011年进军中国内地市场的日本服饰零售商CROSS的创办人兼行政总裁石川康晴表示，计划每年在内地新增60间新店，目标于2017年门市总数达300间，并于今年秋季推出国际品牌KOE作为打造日本版ZARA。（完）
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)