《香港报摘》--信报7月21日

* 头版头条：

--金管局前总裁任志刚担忧占领中环行动可能导致香港金融活动停滞，令国际投资者及中央觉得香港“靠唔住”，若对香港作为国际金融中心失去信心，自然会另起炉灶。

* 其他：

--香港财政司司长曾俊华在网志表示，iBond（通胀挂钩债券）有助提高大众对债券市场的认购及兴趣，但这不是政府债券计划的恒常项目，当局会按每年情况而决定是否发行iBond。

--玖龙纸业 董事长张茵表示，公司正考虑将新增50吨产能之计划由越南迁回中国内地，因此原定于2016年实现1,400万吨总产能目标或将延迟。

--星展 香港分行企业及机构银行、香港及中资大型企业主管郑思祯称，中国外管局于6月初放宽跨境担保的规定，对下半年点心债及美元债券市场有正面影响，预计全年点心债和美元债的发行量均按年增长20%。

--于2011年进军中国内地市场的日本服饰零售商CROSS的创办人兼行政总裁石川康晴表示，计划每年在内地新增60间新店，目标于2017年门市总数达300间，并于今年秋季推出国际品牌KOE作为打造日本版ZARA。（完）

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