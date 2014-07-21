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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月21日

路透香港7月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7506港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周五收高123.37点，或0.73%，报17,100.18点.因在上日下跌后反弹。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       174.490    0.36      12822            13.524       0.33
 中国铝业                       9.900    1.43      43834             3.069      -0.35
 中国移动                      52.710    0.25     126330            81.707       0.13
 中国人寿                      39.610    0.58      25132            20.467      -0.16
 中石油                       131.410    1.27      17893            10.185       0.05
 中石化                        94.570    0.77      17042             7.330       0.13
 汇丰控股                      51.110    0.16    2739570            79.227      -0.16
 中电信                        52.650    0.59       9093             4.081      -0.23
 中国联通                      16.440   -0.66      41298            12.742      -0.45
 兖州煤业                       7.420    0.68      17292             5.751      -0.85
 华能国际                      47.100   -1.28      24083             9.126       0.29
 南方航空                      15.800    1.67       5414             2.449      -0.84
 东方航空                      15.460   -0.26       1730             2.396      -0.56
 中芯国际                       4.820    3.43      19932             0.747      -0.38（完）
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