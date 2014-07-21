《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7506港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高123.37点，或0.73%，报17,100.18点.因在上日下跌后反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.490 0.36 12822 13.524 0.33 中国铝业 9.900 1.43 43834 3.069 -0.35 中国移动 52.710 0.25 126330 81.707 0.13 中国人寿 39.610 0.58 25132 20.467 -0.16 中石油 131.410 1.27 17893 10.185 0.05 中石化 94.570 0.77 17042 7.330 0.13 汇丰控股 51.110 0.16 2739570 79.227 -0.16 中电信 52.650 0.59 9093 4.081 -0.23 中国联通 16.440 -0.66 41298 12.742 -0.45 兖州煤业 7.420 0.68 17292 5.751 -0.85 华能国际 47.100 -1.28 24083 9.126 0.29 南方航空 15.800 1.67 5414 2.449 -0.84 东方航空 15.460 -0.26 1730 2.396 -0.56 中芯国际 4.820 3.43 19932 0.747 -0.38（完）
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)