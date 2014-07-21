《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月21日

路透香港7月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.7506港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高123.37点，或0.73%，报17,100.18点.因在上日下跌后反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.490 0.36 12822 13.524 0.33 中国铝业 9.900 1.43 43834 3.069 -0.35 中国移动 52.710 0.25 126330 81.707 0.13 中国人寿 39.610 0.58 25132 20.467 -0.16 中石油 131.410 1.27 17893 10.185 0.05 中石化 94.570 0.77 17042 7.330 0.13 汇丰控股 51.110 0.16 2739570 79.227 -0.16 中电信 52.650 0.59 9093 4.081 -0.23 中国联通 16.440 -0.66 41298 12.742 -0.45 兖州煤业 7.420 0.68 17292 5.751 -0.85 华能国际 47.100 -1.28 24083 9.126 0.29 南方航空 15.800 1.67 5414 2.449 -0.84 东方航空 15.460 -0.26 1730 2.396 -0.56 中芯国际 4.820 3.43 19932 0.747 -0.38（完）