《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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*工商时报：
--越南排华事件之后，越南政府除安排军警300-400人进驻台塑 越南河静钢厂，落实安全保障外，越南河静省人民委员会和保险公司19日下午向台塑河静钢厂赔付503亿越南盾(约合239万美元、7,170万台币)。
--打炒房下一波恐盯上工业区囤地。金融圈人士指出，先前相关部会机构锁定焦点主要是住宅，但工业区目前炒地皮的现象猖獗，已严重妨碍台商回台投资的意愿及进度，最近主管机关也已逐渐注意此问题，不希望让台商因而求地无门。
--今年4月以来大尺寸面板已经连续4个月调涨，根据WitsView最新面板报价预估，7月份大尺寸面板价格持续调涨，其中电视面板平均调涨1-3美元，而IT面板价格也调涨了0.2-1美元。WitsView资深研究协理刘陈宏表示，目前面板备货需求有撑，价格调涨动能可望延续到9月。
*经济日报：
--晶圆双雄台积电 、联电 本季订单持续塞爆，IC设计厂为取得充足的代工产能支援，让产品顺利出货，近期主动向晶圆双雄加价3%至5%要产能，有助双雄第3季毛利率及获利走扬。
--物联网概念发烧，政院近期正加紧催生物联网智慧应用策略，盼导引国内产官学发展尚待填补的创新商业应用。据了解，目前上路中的〞加速行动宽频服务及产业发展方案〞，将有小规模物联网试验；近日政院也加紧盘点新、旧方案，盼在最适时机点火推动物联网。
--中韩自由贸易协定(FTA)来势汹汹，行政院长江宜桦喊话，两岸服贸协议尽速生效、货贸协议尽速谈判，才不会被南韩抛在后面。经济部也表示，一旦中韩FTA生效，我面板与偏光板一年在大陆市场高达上百亿台币的订单，都会受到冲击。
--金管会研拟放宽中国大陆QDII（合格境内机构投资者）投资台湾投信基金规定，QDII投资投信基金的金额将另以额度控管，不计入QDII来台投资总额(目前为5亿美元)，此举将有助增添台股资金动能。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)