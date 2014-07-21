《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月21日

*工商时报：

--越南排华事件之后，越南政府除安排军警300-400人进驻台塑 越南河静钢厂，落实安全保障外，越南河静省人民委员会和保险公司19日下午向台塑河静钢厂赔付503亿越南盾(约合239万美元、7,170万台币)。

--打炒房下一波恐盯上工业区囤地。金融圈人士指出，先前相关部会机构锁定焦点主要是住宅，但工业区目前炒地皮的现象猖獗，已严重妨碍台商回台投资的意愿及进度，最近主管机关也已逐渐注意此问题，不希望让台商因而求地无门。

--今年4月以来大尺寸面板已经连续4个月调涨，根据WitsView最新面板报价预估，7月份大尺寸面板价格持续调涨，其中电视面板平均调涨1-3美元，而IT面板价格也调涨了0.2-1美元。WitsView资深研究协理刘陈宏表示，目前面板备货需求有撑，价格调涨动能可望延续到9月。

*经济日报：

--晶圆双雄台积电 、联电 本季订单持续塞爆，IC设计厂为取得充足的代工产能支援，让产品顺利出货，近期主动向晶圆双雄加价3%至5%要产能，有助双雄第3季毛利率及获利走扬。

--物联网概念发烧，政院近期正加紧催生物联网智慧应用策略，盼导引国内产官学发展尚待填补的创新商业应用。据了解，目前上路中的〞加速行动宽频服务及产业发展方案〞，将有小规模物联网试验；近日政院也加紧盘点新、旧方案，盼在最适时机点火推动物联网。

--中韩自由贸易协定(FTA)来势汹汹，行政院长江宜桦喊话，两岸服贸协议尽速生效、货贸协议尽速谈判，才不会被南韩抛在后面。经济部也表示，一旦中韩FTA生效，我面板与偏光板一年在大陆市场高达上百亿台币的订单，都会受到冲击。

--金管会研拟放宽中国大陆QDII（合格境内机构投资者）投资台湾投信基金规定，QDII投资投信基金的金额将另以额度控管，不计入QDII来台投资总额(目前为5亿美元)，此举将有助增添台股资金动能。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。