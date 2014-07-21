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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:29 BJT

《香港重要政经日程》--7月21日--8月8日

================== 今日重要政经消息=================

7月21日（周一） 　　-- 香港公布6月份消费物价指数。

-- 港灯--SS 公布中期业绩。

--10:30 五矿资源 股东特别大会。

*--11:30 维达国际 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

7月22日（周二）

-- 长江生命科技 公布中期业绩。

-- 长江基建集团 公布中期业绩。

7月23日（周三）

--10:00 领汇房地产基金 股东周年大会。

--10:30 中广核矿业 股东特别大会。

--11:00 数字王国 股东特别大会。

--11:30 迪生创建 股东周年大会。

7月24日（周四）

-- 香港公布6月出入口数字。

-- 电能实业 公布中期业绩。

--11:00 谢瑞麟 股东周年大会。

7月31日（周四）

-- 香港公布6月份零售销售数字。

-- 香港公布6月份M-3货币供应。

-- 香港公布6月份外汇基金总资产。

-- 恒隆地产 公布中期业绩。

-- 恒隆集团 公布中期业绩。

-- 长江实业 公布中期业绩。

-- 和记黄埔 公布中期业绩。

-- 鼎亿集团投资 公布年报。

--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。

--15:00 龙光地产 股东特别大会。

8月1日（周五）

-- 中国海外 公布中期业绩。

-- 东亚银行 公布中期业绩。

--14:30 中国海外中期业绩记者会。

8月4日（周一）

--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。

--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。

8月5日（周二）

--10:30 百丽国际 股东周年大会。

--10:30 豪特保健 股东周年大会。

8月6月（周三）

-- 香港交易所 公布中期业绩。

8月8日（周五）

-- 希慎兴业 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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