《香港重要政经日程》--7月21日--8月8日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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================== 今日重要政经消息=================
7月21日（周一） -- 香港公布6月份消费物价指数。
-- 港灯--SS 公布中期业绩。
--10:30 五矿资源 股东特别大会。
*--11:30 维达国际 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
7月22日（周二）
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 长江基建集团 公布中期业绩。
7月23日（周三）
--10:00 领汇房地产基金 股东周年大会。
--10:30 中广核矿业 股东特别大会。
--11:00 数字王国 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
7月24日（周四）
-- 香港公布6月出入口数字。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 谢瑞麟 股东周年大会。
7月31日（周四）
-- 香港公布6月份零售销售数字。
-- 香港公布6月份M-3货币供应。
-- 香港公布6月份外汇基金总资产。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 鼎亿集团投资 公布年报。
--09:00 大连港 在中国举行股东特别大会。
--15:00 龙光地产 股东特别大会。
8月1日（周五）
-- 中国海外 公布中期业绩。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
--14:30 中国海外中期业绩记者会。
8月4日（周一）
--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。
--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。
8月5日（周二）
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
8月6月（周三）
-- 香港交易所 公布中期业绩。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)