《中国已公布新股发行上市日程表》--7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/23 沪 康尼机电 732111 不超过7,230 -- -- 国泰君安 7/28
7/23 沪 长 白 山 732099 不超过6,667 -- -- 安信证券 7/28
7/23 沪 中材节能 732126 不超过8,000 -- -- 光大证券 7/28
7/23 沪 川仪股份 732100 不超过10,000 -- -- 广发证券 7/28
7/23 深 台城制药 002728 不超过2,500 -- -- 国信证券 7/28
7/23 深 天华超净 300390 不超过2,080 -- -- 东海证券 7/28
7/24 沪 会 稽 山 -- 不超过10,000 -- -- 中金公司 7/29
7/24 深 三联虹普 300384 不超过1,334 -- -- 国都证券 7/29
7/24 深 国祯环保 300388 不超过2,206 -- -- 国元证券 7/29
7/24 深 艾 比 森 300389 不超过2,106 -- -- 光大证券 7/29
7/24 深 康跃科技 300391 不超过1,667 -- -- 长城证券 7/29
7/30 沪 禾丰牧业 732609 不超过8,000 -- -- 广发证券 8/4
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有新增。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)