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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:35 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月21日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

7/23　　 沪　　康尼机电　732111　不超过7,230 -- -- 国泰君安　7/28

7/23　　 沪　　长 白 山 732099 不超过6,667　　 -- --　　　安信证券　7/28

7/23 沪　　中材节能　732126　不超过8,000　　 -- --　　　光大证券　7/28

7/23 沪　　川仪股份　732100 不超过10,000 -- -- 广发证券　7/28

7/23 深　　台城制药　002728 不超过2,500　　 -- -- 国信证券　7/28

7/23 深　　天华超净　300390 不超过2,080 -- -- 东海证券　7/28

7/24 沪　　会 稽 山 -- 不超过10,000　 -- -- 中金公司　7/29

7/24 深　　三联虹普　300384 不超过1,334 -- -- 国都证券　7/29

7/24 深　　国祯环保　300388　不超过2,206　　 -- -- 国元证券　7/29

7/24 深　　艾 比 森　300389 不超过2,106 -- -- 光大证券　7/29

7/24 深　　康跃科技　300391　不超过1,667 -- -- 长城证券　7/29

7/30 沪 禾丰牧业 732609 不超过8,000 -- -- 广发证券 8/4

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

　

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有新增。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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