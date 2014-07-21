两岸金融：台湾拟放宽中国QDII买台湾的基金不计入来台上限--报载

路透台北7月21日 - 台湾媒体报导，金管会拟放宽中国大陆QDII(合格境内机构投资者)投资台湾的基金的规定，QDII投资投信基金的金额将另以额度控管，不计入QDII来台投资总额（目前为5亿美元），此举将有助增添台股资金动能。

经济日报引述一位未具名的金管会官员说，至于限额为多少，则须视中央银行对QDII总额控管的需求而定。由于事涉两岸及外汇，金管会将洽央行、陆委会等单位意见。

根据大陆外汇管理局资料，到今年6月30日止，大陆主要的证券业、银行业、保险业QDII规模多达800亿美元，QDII投资投信基金空间若能加大，不少投信基金投资台股，对台股资金将有间接挹注效果。

目前根据金管会规定，目前QDII来台投资总额上限是5亿美元，单一QDII可投资额度则是1亿美元；金管会规划将QDII总额提高到10亿美元，单一QDII投资额度则提高到1.5亿美元。但目前都卡在服贸协议尚未过关，额度无法突破。

报导称，目前来台投资的都是大陆证券业QDII，这类QDII大部分都是基金公司，比较少投资台湾的投信基金，研判大陆银行业的QDII比较会投资于基金。