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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:46 BJT

中国基金：6月末基金资产规模环比降逾3,000亿，货币基金缩水是主因

路透上海7月21日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至6月底，基金管理公司管理资产合计51,240.77亿元人民币，较5月环比下降逾3,000亿元，其中货币基金缩水是主要原因。

6月末货币基金净值为15,926.04亿元，较5月末的19,202.56亿元减少3,276.52亿元；半年末债券型基金净值2,706.12亿元，环比减逾百亿元。

中国证券报周一引述天相投顾统计称，截至今日，83家基金公司旗下2,014只基金(A、B、C级分开统计，分级基金合并)二季度整体实现扭亏为盈，合计盈利759.87亿元。二季度末，主动投资股票方向基金可比股票仓位为77.92%，较一季度末下降0.65个百分点。

具体行业方面，报导指出，二季度基金主要减持制造、房地产等行业，增持相对较多的是金融等行业。截至二季度末，基金前三大重仓行业依然是制造、软件信息技术和金融。

基金经理表示，地产投资仍是目前投资方面最大拖累，实体经济整体增速放缓会对A股构成中长期压力。不过，对下半年市场走势不十分悲观。行业配置方面，继续看好基于转型的产业方向，例如互联网、生物医药等行业，以及长期投资价值逐步体现的军工行业。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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