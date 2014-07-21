中国基金：6月末基金资产规模环比降逾3,000亿，货币基金缩水是主因

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至6月底，基金管理公司管理资产合计51,240.77亿元人民币，较5月环比下降逾3,000亿元，其中货币基金缩水是主要原因。
6月末货币基金净值为15,926.04亿元，较5月末的19,202.56亿元减少3,276.52亿元；半年末债券型基金净值2,706.12亿元，环比减逾百亿元。
中国证券报周一引述天相投顾统计称，截至今日，83家基金公司旗下2,014只基金(A、B、C级分开统计，分级基金合并)二季度整体实现扭亏为盈，合计盈利759.87亿元。二季度末，主动投资股票方向基金可比股票仓位为77.92%，较一季度末下降0.65个百分点。
具体行业方面，报导指出，二季度基金主要减持制造、房地产等行业，增持相对较多的是金融等行业。截至二季度末，基金前三大重仓行业依然是制造、软件信息技术和金融。
基金经理表示，地产投资仍是目前投资方面最大拖累，实体经济整体增速放缓会对A股构成中长期压力。不过，对下半年市场走势不十分悲观。行业配置方面，继续看好基于转型的产业方向，例如互联网、生物医药等行业，以及长期投资价值逐步体现的军工行业。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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