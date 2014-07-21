中国基金：6月末基金资产规模环比降逾3,000亿，货币基金缩水是主因

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)