《中国报摘》--其他报纸重要消息7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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**上海证券报**
--目前从多个部委了解的信息来看，京津冀一体化将除了交通基础设施“打通经脉”之外，深层次的财税协同也会触及，这对于区域间的协同发展来说，是有突破性的创新和改革。
**证券时报**
--临近上半年经济数据发布，各省开始召开会议，部署下半年经济工作。由于上半年全国经济增长大趋势放缓，经济下行压力增大，中西部一些经济薄弱省份压力陡增，河北、山西、云南、宁夏等省份经济下滑明显。近日，湖北、江西、四川等省先后拜会国家发改委，恳请项目支持。
**21世纪经济报导**
--消息人士透露，中国广核电力股份有限公司正计划于8月底之前向港交所提交H股上市申请，融资规模尚未最终敲定；近期，中广核电力将开始与一些投资者进行初步接触，如安排实地参观活动等。
**第一财经日报**
--日前从国家开发银行内部获悉，该行已经从央行获得3年期1万亿元的抵押补充贷款(PSL)，但目前上述PSL的偿还来源在国开行内部尚未有统一安排。
**人民日报**
--上海期货交易所热轧卷板期货首个合约HC1407于18日顺利完成交割，交割共计587吨，交割金额 213万元（单边），交割率5.04%。（完）
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)