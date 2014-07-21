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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月21日

**上海证券报**

--目前从多个部委了解的信息来看，京津冀一体化将除了交通基础设施“打通经脉”之外，深层次的财税协同也会触及，这对于区域间的协同发展来说，是有突破性的创新和改革。

**证券时报**

--临近上半年经济数据发布，各省开始召开会议，部署下半年经济工作。由于上半年全国经济增长大趋势放缓，经济下行压力增大，中西部一些经济薄弱省份压力陡增，河北、山西、云南、宁夏等省份经济下滑明显。近日，湖北、江西、四川等省先后拜会国家发改委，恳请项目支持。

**21世纪经济报导**

--消息人士透露，中国广核电力股份有限公司正计划于8月底之前向港交所提交H股上市申请，融资规模尚未最终敲定；近期，中广核电力将开始与一些投资者进行初步接触，如安排实地参观活动等。

**第一财经日报**

--日前从国家开发银行内部获悉，该行已经从央行获得3年期1万亿元的抵押补充贷款(PSL)，但目前上述PSL的偿还来源在国开行内部尚未有统一安排。

**人民日报**

--上海期货交易所热轧卷板期货首个合约HC1407于18日顺利完成交割，交割共计587吨，交割金额 213万元（单边），交割率5.04%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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