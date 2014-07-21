港报社评：政经纠缠欧盟分化，对俄用强还看德意--信报7月21日

马航惨剧发生后，美国总统奥巴马是第一个把坠机事件跟乌东亲俄武装分子明确扯上关系的西方领袖，矛头直指「任由乌克兰局势恶化」的俄罗斯总统普京。奥巴马表态后，英国和荷兰随即要求欧盟检讨对俄关系，针对莫斯科的新一轮西方制裁，看似箭在弦上。 马航坠机惨剧发生前一天，奥巴马宣布了一系列扩大对俄制裁的措施，受影响俄企包括最大国有石油公司Rosneft、第二大天然气商Novatek、第三大银行Gazprombank，以及国营开发银行VEB。 欧盟何以无法对莫斯科硬起来?除了各国对俄罗斯能源存在程度不一的依赖，还可从刚结束的欧盟峰会两件事上寻找更深层的原因，以及观察乌克兰危机如何左右欧盟的重大决策。 一、自从乌克兰局势于去年底恶化以来，欧盟成员国对怎样回应危机争持不下；俄罗斯年初把克里米亚「一口吞掉」，欧盟内部分歧只有更加严重。 二、除了讨论对俄制裁，欧盟峰会还有一个重要议程，就是决定行政机关欧洲委员会〈EuropeanCommission〉多个主要职位花落谁家，其中一职是末代港督彭定康曾经于1999至2004年出任的欧盟对外事务专员。 在马航惨剧的298名罹难者中，荷兰人占多达154名，该国政府反应强烈，促请欧盟检讨对俄关系，在公在私皆可理解。英美于国际事务上向来同上同落，伦敦加强批俄，同样不令人意外。然而，马航灾难能否迫使欧盟对莫斯科硬起来，还看德意等跟俄罗斯经贸关系紧密的大国如何取舍。(A02)