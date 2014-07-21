国际油市：美国原油下滑，但地缘政治危机令风险溢价保持完好

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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西方领导人称，他们将给予俄罗斯“最后一次机会”来停止涉入乌克兰问题，但俄罗斯总统普京似乎没有采取什么行动加以避免。
伊朗与世界六大强国未能在7月20日最终截止日前达成协议以终止10年来的争端。伊朗周六面临着西方国家的压力，要求其在核活动方面作出让步。
利比亚National Oil Corp (NOC)一位发言人周五表示，该国El-Feel油田略微减产，因首都的黎波里出现安全问题。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/于春红; 审校 李婷仪)
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