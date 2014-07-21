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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 09:03 BJT

国际油市：美国原油下滑，但地缘政治危机令风险溢价保持完好

西方领导人称，他们将给予俄罗斯“最后一次机会”来停止涉入乌克兰问题，但俄罗斯总统普京似乎没有采取什么行动加以避免。

伊朗与世界六大强国未能在7月20日最终截止日前达成协议以终止10年来的争端。伊朗周六面临着西方国家的压力，要求其在核活动方面作出让步。

利比亚National Oil Corp (NOC)一位发言人周五表示，该国El-Feel油田略微减产，因首都的黎波里出现安全问题。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/于春红; 审校 李婷仪)
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