港报社评：政治凌驾专业判断种下铁路崩围恶果--明报7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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高铁工程延误，港铁「自己人查自己人」的首份调查报告，就港铁董事局为何到最后阶段才知悉「灾情」，归咎为内部沟通出问题，特别指出是行政总裁韦达诚和工程总监周大沧「判断力欠佳」而已，不涉及系统和程序问题。这个结论若非调查草率，就是刻意罔顾港铁的沉痾，完全无助于汲取经验教训，甚或会促使港铁继续错下去。
2007年，时任特首曾荫权在施政报告宣布，5年任期内大兴土木，展开十大基建工程，总投资额2500亿元，当年他豪言壮语说「我讲得出，就有信心喺任内一定可以开工！」虽然例如港深机场铁路迄今十画未有一撇，曾荫权已经「跳票」，但是其他工程相继开展，特别是港铁同时承担5项铁路工程，整体风风火火，恍如搞运动的氛围，冲昏了头脑。
港铁独立董事委员会主席马时亨昨表示，调查报告认为，5个大型项目同时「上马」可能是错误的决定。回看当年，即使港铁「拍心口」可以同时建造5条铁路，政府在头脑发热之余，若有专业意见提出需配合因应之道，现在的苦果或许可以少尝一点，政府应及早规划包括输入劳工等，不过，现实是相关配套设施付之阙如，反映政府决策时，专业因素未见彰显。就高铁工程延误，港铁与政府必须从更广阔角度检视和反思，才可以真正知道问题所在，从而总结经验教训，避免日后重蹈覆辙。(A02)
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