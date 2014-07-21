港报社评：政治凌驾专业判断种下铁路崩围恶果--明报7月21日

高铁工程延误，港铁「自己人查自己人」的首份调查报告，就港铁董事局为何到最后阶段才知悉「灾情」，归咎为内部沟通出问题，特别指出是行政总裁韦达诚和工程总监周大沧「判断力欠佳」而已，不涉及系统和程序问题。这个结论若非调查草率，就是刻意罔顾港铁的沉痾，完全无助于汲取经验教训，甚或会促使港铁继续错下去。

2007年，时任特首曾荫权在施政报告宣布，5年任期内大兴土木，展开十大基建工程，总投资额2500亿元，当年他豪言壮语说「我讲得出，就有信心喺任内一定可以开工！」虽然例如港深机场铁路迄今十画未有一撇，曾荫权已经「跳票」，但是其他工程相继开展，特别是港铁同时承担5项铁路工程，整体风风火火，恍如搞运动的氛围，冲昏了头脑。

港铁独立董事委员会主席马时亨昨表示，调查报告认为，5个大型项目同时「上马」可能是错误的决定。回看当年，即使港铁「拍心口」可以同时建造5条铁路，政府在头脑发热之余，若有专业意见提出需配合因应之道，现在的苦果或许可以少尝一点，政府应及早规划包括输入劳工等，不过，现实是相关配套设施付之阙如，反映政府决策时，专业因素未见彰显。就高铁工程延误，港铁与政府必须从更广阔角度检视和反思，才可以真正知道问题所在，从而总结经验教训，避免日后重蹈覆辙。(A02)

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