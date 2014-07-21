香港个股：中国机械工程于阿根廷货运铁路改造项目正式启动

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透香港7月21日 - 中国电力能源行业工程承包商--中国机械设备工程股份有限公司 周一称，在中国国家主席习近平和阿根廷总统克莉丝蒂娜的见证下，公司就阿根廷贝尔拉诺货运铁路改造项目签订贷款补充协议补，项目正式启动。
据联交所的公告称，该贷款协定补充文本由国家开发银行 和中国工商银行 组成的银团与阿根廷经济和公共财政部共同签署，并举行了项目启动仪式。
该项目合同于2010年7月由中国机械和阿根廷政府签署，中国机械负责长约1,500公里线路的修复和设备供货，合同总金额约24.7亿美元，合同将在中国机械收到全部预付款后生效，施工期约为48个月。
该股上周五收报4.39港元，过去一个月累计跌12%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)