港报社评：留商讨空间，免普选特首泡汤--星岛日报7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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全国人大常委会预定下月就香港启动政制发展作出决定，当中行政长官参选提名门槛的高低，将成为普选特首有没有机会落实的关键。香港政府上星期奏起政制发展的第一部曲，由特首向人大常委会提交文件，包括要求普选特首的民意谘询报告。人大常委会委员长张德刚近日南下深圳，会晤了行政长官梁振英、以及建制派政治人物和商会代表等，为政制发展第二部曲，即由人大常委决定是否开绿灯，作出部署。
继占中公投录得接近80万人投票后，正在进行的反占中签名运动，首两天已收到接近38万个签名，超逾80万目标的可能性很大。虽然双方主办者提出的人数都难免含有一些「水份」。
中央为了香港稳定繁荣不希望出现占中，同时希望能够兑现早已作出的普选特首承诺。中央由国家安全的大局看待特首普选，张德江早在今年3月北京人大政协会议期间，会见港区人大代表时，已经就普选特首提出了「三个符合」，即符合香港宪制地位和实际情况、符合《基本法》规定及人大常委会相关解释和决定、特首必须符合「爱国爱港」的基本标准。
中央向来原则要坚守，落实可灵活。若人大常委会决定的特首参选框架不定得太紧，保留空间，让香港的务实中间路綫人士，有时间酝酿出符合《基本法》和港人诉求的主流方案，落实普选将仍有一綫生机。(A03)
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