港报社评：留商讨空间，免普选特首泡汤--星岛日报7月21日

全国人大常委会预定下月就香港启动政制发展作出决定，当中行政长官参选提名门槛的高低，将成为普选特首有没有机会落实的关键。香港政府上星期奏起政制发展的第一部曲，由特首向人大常委会提交文件，包括要求普选特首的民意谘询报告。人大常委会委员长张德刚近日南下深圳，会晤了行政长官梁振英、以及建制派政治人物和商会代表等，为政制发展第二部曲，即由人大常委决定是否开绿灯，作出部署。

继占中公投录得接近80万人投票后，正在进行的反占中签名运动，首两天已收到接近38万个签名，超逾80万目标的可能性很大。虽然双方主办者提出的人数都难免含有一些「水份」。

中央为了香港稳定繁荣不希望出现占中，同时希望能够兑现早已作出的普选特首承诺。中央由国家安全的大局看待特首普选，张德江早在今年3月北京人大政协会议期间，会见港区人大代表时，已经就普选特首提出了「三个符合」，即符合香港宪制地位和实际情况、符合《基本法》规定及人大常委会相关解释和决定、特首必须符合「爱国爱港」的基本标准。

中央向来原则要坚守，落实可灵活。若人大常委会决定的特首参选框架不定得太紧，保留空间，让香港的务实中间路綫人士，有时间酝酿出符合《基本法》和港人诉求的主流方案，落实普选将仍有一綫生机。(A03)

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