港报社评：大签名踊跃“反占中”民意在喷发--文汇报7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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「保普选反占中大联盟」继续在全港400多个街站进行签名行动，「大联盟」昨晚公布两日已收到近38万签名。事实上，「反占中」行动在短短两日就取得了数10万个签名，显示「反占中」的民意如井喷式爆发出来。过去由于沉默大多数缺乏发声渠道，令到真正的民意未能彰显。这次「反占中」签名正为沉默大多数提供了一个发声的平台，让香港社会看到「反占中」比「占中」的声音不知强大多少倍。「大联盟」应尽快增加签名站，便利更多市民表达「反占中」呼声。
「大联盟」在港九新界设立数百个街站收集市民签名。尽管这两日炎阳炙人，但大批市民依然顶着烈日到各个街站签名，不少旺区的街站整日都人流不绝，签名市民都要排长龙，为的就是表达他们「反占中」的呼声。
与所谓网上投票相比，由市民亲身前往各个街站签名，所表达的民意才真实可信，更加坚实。比较而言，「反占中」签名头两日已有38万个签名，是「占中公投」的5倍有多，打破了全港有史以来的纪录，说明社会上「反占中」的民意远远超过支持「占中」的民意。过去，沉默大多数由于没有渠道发声，让一些人肆意将民意扭曲骑劫。现在「反占中」签名行动甫开始，民意已经如排山倒海般倾泻出来，在社会上形成了强大的「反占中」声势，将对「占中」形成巨大的民意压力。为了方便更多市民参与，「大联盟」应继续在各区增设签名站，尤其是一些偏远地区，应安排人手设站，让所有人都有机会表达「反占中」心声。(A04)
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