港报社评：大签名踊跃“反占中”民意在喷发--文汇报7月21日

「保普选反占中大联盟」继续在全港400多个街站进行签名行动，「大联盟」昨晚公布两日已收到近38万签名。事实上，「反占中」行动在短短两日就取得了数10万个签名，显示「反占中」的民意如井喷式爆发出来。过去由于沉默大多数缺乏发声渠道，令到真正的民意未能彰显。这次「反占中」签名正为沉默大多数提供了一个发声的平台，让香港社会看到「反占中」比「占中」的声音不知强大多少倍。「大联盟」应尽快增加签名站，便利更多市民表达「反占中」呼声。

「大联盟」在港九新界设立数百个街站收集市民签名。尽管这两日炎阳炙人，但大批市民依然顶着烈日到各个街站签名，不少旺区的街站整日都人流不绝，签名市民都要排长龙，为的就是表达他们「反占中」的呼声。

与所谓网上投票相比，由市民亲身前往各个街站签名，所表达的民意才真实可信，更加坚实。比较而言，「反占中」签名头两日已有38万个签名，是「占中公投」的5倍有多，打破了全港有史以来的纪录，说明社会上「反占中」的民意远远超过支持「占中」的民意。过去，沉默大多数由于没有渠道发声，让一些人肆意将民意扭曲骑劫。现在「反占中」签名行动甫开始，民意已经如排山倒海般倾泻出来，在社会上形成了强大的「反占中」声势，将对「占中」形成巨大的民意压力。为了方便更多市民参与，「大联盟」应继续在各区增设签名站，尤其是一些偏远地区，应安排人手设站，让所有人都有机会表达「反占中」心声。(A04)

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