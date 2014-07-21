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货币新闻 | 2014年 7月 21日 星期一 09:09 BJT

芝加哥期市：新作玉米期货触及合约低点，受全球供应充裕预期拖累

投资者担心，乌克兰和俄罗斯的冲突升级会影响谷物出货量。这两个国家都是主要小麦出产国。

但美国硬红冬小麦产量收割推进到大平原中部地区，远离较南边出现旱情的地区，收成上升令小麦承压。

本周欧洲会持续一段乾热天气，应使得法国的收割进度加速。法国是主要小麦出口国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 530.00 -2.25 -0.42% -1.49% 573.29 40

CBOT玉米 374.50 -4.00 -1.06% -3.17% 422.63 13

CBOT大豆 1076.00 -9.25 -0.85% -2.36% 1177.49 9

CBOT稻米 $13.13 $0.01 +0.04% +1.08% $13.48 28

美国原油 $102.87 -$0.26 -0.25% +1.65% $104.43 51

汇率

欧元/美元 $1.353 $0.000 +0.03% +0.01%

美元/澳元 0.939 0.000 -0.01% +0.38%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 杜明霞/张若琪)
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