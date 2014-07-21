芝加哥期市：新作玉米期货触及合约低点，受全球供应充裕预期拖累

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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投资者担心，乌克兰和俄罗斯的冲突升级会影响谷物出货量。这两个国家都是主要小麦出产国。
但美国硬红冬小麦产量收割推进到大平原中部地区，远离较南边出现旱情的地区，收成上升令小麦承压。
本周欧洲会持续一段乾热天气，应使得法国的收割进度加速。法国是主要小麦出口国。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 530.00 -2.25 -0.42% -1.49% 573.29 40
CBOT玉米 374.50 -4.00 -1.06% -3.17% 422.63 13
CBOT大豆 1076.00 -9.25 -0.85% -2.36% 1177.49 9
CBOT稻米 $13.13 $0.01 +0.04% +1.08% $13.48 28
美国原油 $102.87 -$0.26 -0.25% +1.65% $104.43 51
汇率
欧元/美元 $1.353 $0.000 +0.03% +0.01%
美元/澳元 0.939 0.000 -0.01% +0.38%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 杜明霞/张若琪)
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