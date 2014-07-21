港报财经评论：揭国企改革寻宝路线图--信报7月21日

揭国企改革寻宝路线图/习广思

上周其中一个市场炒作话题是国资改革，国资委指定国家开发投资公司、中粮集团、中国医药、中建材集团、新兴际华集团及中国节能环保共6间央企纳入改革首批试点。市场对消息首先是亢奋并出现一轮炒作；然后是热情极速消退，股份纷纷出现回吐。毕竟改革是漫长而艰巨的工作，实行起来亦有诸多执行方面的不明朗因素，投资者反应冷静，显得合情合理。

要从国资改革中寻宝，第一是要考耐性；第二是要看清改革的脉络。在名单公布后，市场其中一个反应是，为什么早前已进行引入民资试点等大量工作的中石化集团不在首批名单？若干从事矿业的央企如五矿集团，更有高层透过中国内地报章指出，若工作做得好，为何要改革？从以上六大央企性质，不难归纳出若干共通点，首先是行业并不涉及太多垄断性质，粮油、医药、水泥、节能环保等行业本身都存在激烈市场竞争，没有太多市场垄断优势，推进民营化就容易得多，而且避开了国有资产流失、官员寻租空间等敏感议题。作为首批试点，应该舍难取易。

另一个共通点是以上企业已经进行了民营化一段时间，例如中国建材 、国药集团 已拥有丰富混合企业经验，不再靠国家投资扶持的成长模式，而是以吸收大量社会资本来发展。

曾是中国建材集团公司、中国医药集团总公司两家央企的董事长宋志平，3个月前才刚卸任国药集团董事长一职，恰好两大央企都被纳入改革试点，他早前接受访问时表示，中国建材和国药集团原来都是底子薄、资本金少的“草根央企”，行业整合、发展混合所有制都是出于生存需要。中国建材过去几年已经混合了上千家企业，国药集团也混合了600多家，在资本方面则透过上市企业引入私募基金。可以说，两大央企上榜，原因在于这已经是相对成功的范例，假如首批企业都不成功，何来第二、第三批？(B02) __________________________________________________________________________

圆汇横行多时，散户宜警觉防突破/苏子

美元兑日圆最近数周主要在20周保历加通道的中轴阻力，以及底部支持间以近似梅花间竹形式横行上落，目前两者分别处于102.05日圆及100.95日圆。由于汇市的波幅仍然极为低迷，因此，目前市场情绪普遍相信，美元兑日圆不大可能成功跌破底部支持。换言之，即目前散户在上述的底部支持附近采取趁低买入美元兑日圆的策略的赢面极高。最近数周大量散户在上述的中轴阻力及底部支持间采取上落市的交易策略，均不约而同取得不俗的利润，虽然这些利润严格而言只是蝇头小利而已，但这些小利却足以令这些散户对目前波幅低迷的美元兑日圆，失去了汇市投资者对市场应有的危机意识。

而一旦失去危机意识，却只会令这些散户一旦遇上重大突破的市况，而此时所持的仓位却与破大位的方向刚好相反的话，便会瞬间招致巨大损失。至于损失的数目，已几可肯定是把早前所累积的蝇头小利全数输突！目前美元兑日圆的20周保历加通道自6月开始便陷入极窄幅的横向发展模式运行，而汇价则主要在通道中间以下波动，似乎市场力量对看淡的投资者较为有利。这令人担心，美元兑日圆一旦脱离目前的横向发展运行模式，有可能逆着市场普遍看好情绪向下作出重大突破。

由于周线保历加通道出现上述这种横向发展模式兼波幅不断收窄的罕见情况，将意味着市况在可见的将来会出现重大突破，正式展开凌厉的单边趋势市，因此，投资者目前应好好部署美元兑日圆稍后一旦出现重大突破后的交易策略。

倘若美元兑日圆真的意外地向下作出突破，顺利失守上半年的100.73日圆低位支持，相信届时定会触发大量止蚀沽盘入市，使到价位的波幅迅即扩大。若美元兑日圆是在高波幅情况下创今年新低收市，相信届时出现假突破的可能性并不高，因此，投资者宜顺着汇价已破位的方向采取顺势而行的策略。美元兑日圆若调整自2011年的75.63日圆低位升至今年1月的105.44日圆高位的23.6%，初步目标可见98.4日圆水平。(B08)

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