港报财经评论：A股催化剂：改革、沪港通--经济日报7月21日

A股催化剂：改革、沪港通/林瑞芬

本周港股走势闷局一场，恒指全周升1%，而国指全周升0.6%。低波幅形势之下，仍要两手准备。马航又有飞机坠毁，以及以巴局势紧张，美股周四藉口回吐，地缘政治事件会否成美股持续回落的催化剂，有待观察。技术观势，道指守250天线16,200，尚是有限度回吐，倘若失守，就要审慎。恒指昨回挫0.28%至23,454，技术上，缓涨试顶大升的动力好有限，50天线23,000左右则宜稳守。需要留意恒指后市纵然挑战高位，但成交不足的话，只是赢点数，非所有蓝筹股均受捧，若无力闯24,000掉头而回，失22,800至23,000短期密集支持区，宜作减磅的策略。

随着6月份各项经济数据的公布，中国内地经济于第二季已稳定下来，在转型路上，经济增长于下半年不会有太大的突破。A股单靠基本面催化反弹仍困难，后市主要寄望两个关键，一是期待国资改革释放红利，二来是沪港通的推动。国资改革正有序推动。

周内公布央企试点之前，其实于7月11日，中国证监会就修订《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）、《上市公司收购管理办法》向社会公开征求意见，可被视为国资改革的配套措施。简化上市公司的重组收购办法，也可以被视为贯彻落实国务院关于简政放权、促进企业兼并重组的要求，适应当前国民经济“转方式、调结构”战略调整的重要举措，对促进上市公司行业整合和产业升级，推动并购重组市场发展具有重要意义。

援引中信建投证券综合分析，具体来看，制度修订从九方面推进。一是大幅取消重大资产重组审批。二是对于借壳规定更加严格。三是取消了上市公司破产重组的协商定价机制。四是完善发行股份购买资产的市场化定价机制。五是降低了购买资产门槛，利润对赌不再强制。

六是丰富并购重组支付工具。七是明确了根据上市公司的规范运作和诚信状况、财务顾问的执业能力和执业品质，结合国家产业政策和重组交易类型，做出差异化的监管制度安排，有条件地减少审核内容和环节。八是丰富了要约收购履约保证制度，强化财务顾问责任。九是取消要约收购事前审批，取消两项要约收购豁免情形的审批，可望提高要约收购的效率。(B05)

楼市去库存，内房续受压/余少文

中国内地股市昨日先跌后升，国企指数则在10,400点水平争持，虽然内房股股价未受楼价下跌影响，但中国内地下一轮房地产政策基调会是去库存，相信内房股调整压力仍然未减。国企指数昨日一度跌133点，最后只跌25点及以接近全日最高位收报10,441点，成交额降至72亿港元，仍有30%主板H股逆市上升；而红筹指数则跌12点，收报4,539点，结束六连升走势，成交额43亿港元，内房股撑住指数。

中国内地早前热腾腾地吹捧中国将今年GDP目标由7.5%左右，向上修正为下限7.5%，也令憧憬中国内地下半年经济可以达7.6%以上，但国务院总理李克强转軚，重提GDP增长7.5%左右，指增速比7.5%高一点或低一点都是可以接受。虽然仍然高于不少证券商预期今年GDP目标7.2%水平，但领导人改变讲法，则为中国内地经济增长添加阴霾，全年增速可能最多7.6%而已。

当然，房地产市场占中国内地经济增长重要一环，但行业仍处下行通道，确实为经济增长带来阻力。而国家统计局昨日公布的70大中城市住宅销售价格，综合数据后6月的销售价格同比升4.2%，连续十八个月上升，但升幅则连续六个月收窄，并是十五个月来最低增速；环比则跌0.5%，连续两个月下跌及较上月跌0.2%有所扩大。该70个城市，当中55个城市新建住宅销售价格下跌，是近年最多下跌城市的月份，又以杭州跌幅最大达1.7%。

随着楼价回落，担心跌势未结束，因为中国内地媒体引述新任住房和城乡建设部部长陈政高早前向住建系统一把手表示，部门下一阶段重点工作，除了推进棚户区改造和保障房建设外，也要千方百计消化库存、进一步加强房地产结构调整、完善房地产项目周边配套设施。即是说下半年以及明年，或会出现发展商积极去库存，从而要降价，自然会对楼价添加压力。中国指数研究院报告亦表示，中国内地房地产市场下半年整体仍将供大于求，发展商会加大促销力度，亦认为去库存是下半年的主基调，房价调整会继续，市场销量和价格难及去年同期。(B04)

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