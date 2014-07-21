《中国新债预测》国开行新债大举缩量并减品种，支撑发债成本维持稳势

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 招标品种: 国开行14、16期增发债及19期新发债
* 期限及金额上限：3/7年30亿元；5年40亿元
* 招标时间: 3/5年 7月22日9:30-10:30；7年 9:30-11:10
* 受访人数: 10位(券商、银行)
* 预测区间: 4.80%-4.93%；4.90%-5.02%；5.16%-5.25%
* 预测均值: 4.88%；4.99%；5.22%
路透上海7月21日 - 密集新股发行将至，中国国家开发银行 根据市场形势调整周二新债发行。在取消一年期品种的同时，另外三期债规模也大幅调减。路透调查显示，上述举动将有效减轻发行压力，支撑新债结果接近或低于二级水平，以稳定发债成本。
国开行周一下午临时发布公告，取消原定于明日招标四期债中的一年期品种，其他三期债也大幅调减规模，总量从此前的240亿元人民币，缩至100亿元。
根据已公布信息，本周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。知名投行中金公司报告认为，本轮首次公开募股(IPO)预计冻结资金规模7,000-10,000亿元。
“估计(新债调整发行)这个或明或暗的暗示，利率可能会比二级低一点。”北京一券商分析师认为。
至上周五收盘，银行间市场固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 中，3/5/7年的估值分别为4.9659%、5.1346%和5.3126%。不过因今日二级市场现券收益率有所下行，预计收盘后更新的估值将相应降低。
剩余期限约2.7年的国开行固息债140208券最新成交 在4.85%，较上日该券4.9301%的估值 下降8个基点(bp)。
华南一银行交易员还指出，虽然密集IPO令流动性承压，但也不排除央行因此停止正回购，甚至启动逆回购以维持资金面稳定的可能。因此，若公开市场操作显出暖意，则更有利好国开行新债。
此外，国开行今日调整公告强调了上述债券的资金用途，为可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。
明日将发行的三期债，三年和七年为增发债，相应为国开行今年第16期 和第14期 的增发品种，第19期为新发债，期限五年。债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年及七年期为0.10%。
具体发行条款如下：
第14、16期增发债及19期新发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 3/7年 30亿元；5年40亿元
期限/计息方式 3/5/7年固息
招标时间 3/5年：7月22日上午9:30-10:30
7年：7月22日上午9:30-11:10
招标方式 均为单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 7月24日
起息日 3年：6月26日
5年：7月24日
7年：6月9日
分销期 7月23日-7月24日
上市日 7月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)