东欧情势：英国将敦促欧盟对俄实施国防设备出口禁令--彭博

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透7月20日 - 彭博周日报导，英国首相卡梅伦将敦促欧盟加强对俄罗斯的现有制裁措施，并禁止对俄出口国防设备。
彭博援引卡梅伦办公室的一位官员称，英国将呼吁对俄罗斯国防领域进行全面制裁，支持乌克兰分离势力或帮助俄政府的个人和企业也要受到制裁。
英国、德国和法国周日达成一致，欧洲各国外长周二在布鲁塞尔举行会议时，他们应准备好加强对俄的制裁措施，作为对马航坠机事件的反应。
在上周四发生马航客机坠毁事件之前，欧盟领导人已经同意对一些俄罗斯企业实施制裁，不允许多边贷款机构向俄罗斯发放新贷款，但相比美国同时间宣布的制裁手段，欧盟的措施显得不够严厉。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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