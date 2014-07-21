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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 09:32 BJT

金属期市：伦敦期铜守在三周低点附近，市场下半年可能供应过剩

周五公布的一份调查显示，7月初美国消费者信心指数下跌，而消费者预期指数连续第三个月走弱。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五警告称，金融市场对欧洲“可能过于乐观”，因高失业率和高负债或拖累投资并损及未来成长前景。

上海期货交易所周五称，铜库存较一周前增长28.9%。

新华社周四晚间报导称，中国国务院总理李克强表示，必须保持中国经济运行长期处于合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就业、收入等民生内容。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 张荻/张若琪)
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