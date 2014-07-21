金属期市：伦敦期铜守在三周低点附近，市场下半年可能供应过剩

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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周五公布的一份调查显示，7月初美国消费者信心指数下跌，而消费者预期指数连续第三个月走弱。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五警告称，金融市场对欧洲“可能过于乐观”，因高失业率和高负债或拖累投资并损及未来成长前景。
上海期货交易所周五称，铜库存较一周前增长28.9%。
新华社周四晚间报导称，中国国务院总理李克强表示，必须保持中国经济运行长期处于合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就业、收入等民生内容。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 张荻/张若琪)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)