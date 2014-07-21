《交易视点》中国经济数据利空最密集阶段已过，债市可持仓观望--中信证券

路透上海7月21日 - 中国中信证券最新债券市场周报称，中国经济利空数据最密集的阶段已经过去，三季度的经济和通胀数据都会相对温和，中长期债券收益率上行的压力减弱，但下行仍需等待经济数据或者宽松资金的确认，建议交易型机构持仓观望。

**实体经济确认企稳回升**

二季度GDP同比增速7.5%略高于此前市场预期，对应的环比增速为7.8%，处于去年以来的较高水平，出口改善和稳增长政策共同发力，加上货币信贷加速增长促使经济企稳回升。

前瞻地看，如果今年三季度GDP增速要达到7.4-7.5%的水平，要求的环比增速需要维持在8%以上，这意味着二季度推升经济的动力需要维持甚至加速。

目前来看，由于海外经济仍在环比改善，加上人民币贬值的滞后影响，三季度出口增速可能较二季度进一步改善；房地产投资增速仍面临下行风险，基建投资仍需加速以对冲房地产投资下滑的不利冲击。

**三季度货币条件有必要保持在二季度水平**

6月份M2同比增速显着回升1.3个百分点至14.7%，趋势环比折年率为15.4%，基本与5月份持平处于较高水平，同比增速的显着反弹很大程度上受基数效应影响。

6月新增人民币贷款为1.08万亿元，投放规模超出市场预期，中长期新增贷款反而缩量，显示银行放贷意愿仍然偏弱；按照全年投放9.6万亿估算的信贷增速仍不乐观，下半年的信贷规模仍可能超预期。

同样受基数影响，社融的同比增速低位反弹，环比增速仍维持在偏低水平。整体来看，二季度推出的微刺激政策稳定了表内信贷的扩张，也支持实体经济在二季度企稳回升，货币政策进一步放松的空间和必要性有所下降。

但是，由于三季度基数较高，为保持经济相对平稳的增长，今年三季度的货币条件有必要保持与二季度相当的水平。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，随着刺激政策陆续出台，短期经济得以企稳回升，但房地产下行风险仍在、内生动力仍显不足，加上三季度基数较高，6月份的经济增速或是阶段性高位。

同时，三季度通胀对货币政策和债券市场的压力较小。上周由于经济数据和货币信贷超市场预期，市场预判货币政策进一步放松的必要性和空间下降，加上受财政存款、IPO等因素影响，资金面利率维持在偏高水平，债券市场承压、收益率走高。

我们认为，利空数据最密集的阶段已经过去，三季度的经济和通胀数据都会相对温和，中长期债券(收益率)上行的压力减弱，但是下行仍需等待经济数据或者宽松资金的确认。

对交易型机构而言，我们建议持仓观望；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)