《交易视点》中国经济数据利空最密集阶段已过，债市可持仓观望--中信证券

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国中信证券最新债券市场周报称，中国经济利空数据最密集的阶段已经过去，三季度的经济和通胀数据都会相对温和，中长期债券收益率上行的压力减弱，但下行仍需等待经济数据或者宽松资金的确认，建议交易型机构持仓观望。
**实体经济确认企稳回升**
二季度GDP同比增速7.5%略高于此前市场预期，对应的环比增速为7.8%，处于去年以来的较高水平，出口改善和稳增长政策共同发力，加上货币信贷加速增长促使经济企稳回升。
前瞻地看，如果今年三季度GDP增速要达到7.4-7.5%的水平，要求的环比增速需要维持在8%以上，这意味着二季度推升经济的动力需要维持甚至加速。
目前来看，由于海外经济仍在环比改善，加上人民币贬值的滞后影响，三季度出口增速可能较二季度进一步改善；房地产投资增速仍面临下行风险，基建投资仍需加速以对冲房地产投资下滑的不利冲击。
**三季度货币条件有必要保持在二季度水平**
6月份M2同比增速显着回升1.3个百分点至14.7%，趋势环比折年率为15.4%，基本与5月份持平处于较高水平，同比增速的显着反弹很大程度上受基数效应影响。
6月新增人民币贷款为1.08万亿元，投放规模超出市场预期，中长期新增贷款反而缩量，显示银行放贷意愿仍然偏弱；按照全年投放9.6万亿估算的信贷增速仍不乐观，下半年的信贷规模仍可能超预期。
同样受基数影响，社融的同比增速低位反弹，环比增速仍维持在偏低水平。整体来看，二季度推出的微刺激政策稳定了表内信贷的扩张，也支持实体经济在二季度企稳回升，货币政策进一步放松的空间和必要性有所下降。
但是，由于三季度基数较高，为保持经济相对平稳的增长，今年三季度的货币条件有必要保持与二季度相当的水平。
**市场研判和投资策略**
前瞻地看，随着刺激政策陆续出台，短期经济得以企稳回升，但房地产下行风险仍在、内生动力仍显不足，加上三季度基数较高，6月份的经济增速或是阶段性高位。
同时，三季度通胀对货币政策和债券市场的压力较小。上周由于经济数据和货币信贷超市场预期，市场预判货币政策进一步放松的必要性和空间下降，加上受财政存款、IPO等因素影响，资金面利率维持在偏高水平，债券市场承压、收益率走高。
我们认为，利空数据最密集的阶段已经过去，三季度的经济和通胀数据都会相对温和，中长期债券(收益率)上行的压力减弱，但是下行仍需等待经济数据或者宽松资金的确认。
对交易型机构而言，我们建议持仓观望；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)
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