《中国债券市场每日交易备忘》--7月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行不超过40亿元人民币五年期固息债9:30-10:30招标，利率预测均值4.99% 国开行不超过30亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.88% 国开行不超过30亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.22% 江苏银行15亿元人民币五年期固息债14:00-15:00招标 江苏银行75亿元人民币五年期固息债14:00-15:00招标 台州银行5.3051亿元信贷资产支持证券(ABS)10:00-11:00招标 中信银行 61.968亿元信贷资产支持证券(ABS)15:00-16:00招标 中国邮政储蓄银行68.1424亿元人民币个人住房贷款支持证券(ABS)14:00-15:00招标 中国五矿集团公司30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和交行主承 淮南矿业集团20亿元八个月期超短融簿记建档(主体评级联合资信AAA，中债资信AA+)，平安银行和农行主承 天原集团 8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中行主承 龙岩工贸发展集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)， 国开行主承 浙江荣盛控股集团13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)， 中行和工行主承 太阳纸业 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)， 中行主承 上海市北高新集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)， 兴业银行主承 杭州商贸旅游集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)， 中信银行和民生银行主承 景德镇国资经营管理公司5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和交行主承 安徽广电传媒产业集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 南京报业集团1亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 上海市北高新集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)， 兴业银行主承 莱州国资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)， 国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行50亿元三年期固息债140438，票面利率4.72% 农发行50亿元五年期固息债140439，票面利率4.95% 华电集团40亿元九个月期超短融011417007，票面利率4.80% 中国航天科工集团20亿元九个月超短融011431001，票面利率4.80% 中国建材国际工程集团9亿元一年期短融041471006，票面利率5.66% 新余钢铁 16亿元五年期中票101464029，票面利率7.80% 衣念(上海)时装贸易有限公司5亿元一年期短融041453081，票面利率5.60% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元10年期固息增发债140423，发行价格102.8 农发行50亿元固息债140442，票面利率4.92% 南昌银行10亿元三个月期同业存单111490012，参考收益率4.6602% 重庆两江新区开发投资集团15亿元一年期短融 南山集团10亿元一年期短融 招金矿业 10亿元一年期短融 天津航空10亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国华电集团公司15亿元九个月期超短融011317009到期兑付，票面利率5.20% 巨化集团公司5亿元一年期短融041354042到期兑付，票面利率5.00% 美克投资集团有限公司3.4亿元一年期短融041356025到期兑付，票面利率7.20% 江苏交通控股有限公司20亿元一年期短融041359051到期兑付，票面利率4.85% 山东宏桥新型材料有限公司10亿元一年期短融041362029到期兑付，票面利率6.50% 国家电网公司100亿元三年期中票1182208到期兑付，票面利率5.20% 上海市申江两岸开发建设投资公司7亿元五年期固息债0980120到期兑付，票面利率4.50% 05中核债(1) 058018 付息 05中核债(2) 058019 付息 08连云发展债 088016 付息 09国开07 090207 付息 10附息国债22 100022 付息 10国开09 100209 付息 10芜湖建投债01 1080079 付息 10芜湖建投债02 1080080 付息 13中电投债 1380239 付息 13绵阳科发MTN001 付息 13新誉MTN001 付息 13陕有色MTN001 付息 13蓝天MTN001 付息 13公控MTN001 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国金融期货交易所董事长张慎峰周二撰文称，为培育基准收益率曲线，应对回购交易反映的市场真实利率 进行指数化、期货化改造，上市隔夜利率指数期货，从而快速构建出一条最接近无风险利率的基准收益率曲线。 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨 ；审校 吴芳/康熙泽)