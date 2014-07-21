全球金市：金价持于1,300美元上方，关注地缘政治风险

上周四因传出马航飞机坠落消息，现货金跳涨1.4%。但次日投资人迅速将获利落袋，造成金价周线下跌2%，为七周来首度周线下滑。

外界对这起坠机事件的怒火加剧。

英国星期日泰晤士报报导指出，英美资源集团 周一将公布处置其最古老的南非铂金(白金)矿计划，料将使全球员工总数减少五分之一。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓增0.2%，至805.14吨。

对冲基金和基金经理人六周来首次削减黄金期货和期权多头押注；因随着对欧元区二线国家银行业体质的担忧减退，金价下跌。(完)

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