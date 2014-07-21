全球金市：金价持于1,300美元上方，关注地缘政治风险

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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上周四因传出马航飞机坠落消息，现货金跳涨1.4%。但次日投资人迅速将获利落袋，造成金价周线下跌2%，为七周来首度周线下滑。
外界对这起坠机事件的怒火加剧。
英国星期日泰晤士报报导指出，英美资源集团 周一将公布处置其最古老的南非铂金(白金)矿计划，料将使全球员工总数减少五分之一。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓增0.2%，至805.14吨。
对冲基金和基金经理人六周来首次削减黄金期货和期权多头押注；因随着对欧元区二线国家银行业体质的担忧减退，金价下跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/张若琪 审校 郑茵)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)