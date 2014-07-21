《分析》未来两周的企业财报，能否为经济的好坏定调？

未来两周标准普尔500指数60%的成份股将公布业绩，对于那些希望印证经济较第一季复苏不仅是因为天气因素的投资者来说至关重要。

即将公布业绩的企业包括苹果 、麦当劳 、可口可乐 和卡特彼勒(Caterpillar) 。据花旗集团数据，7月迄今，标准普尔10大类股中的六类股，尤其是医疗保健、基本消费品和能源企业的业绩，已较6月上修。

BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig称，“第二季将远强于第一季，原因众所周知，就是天气。投资者希望厘清经济状况的改善是否与天气因素相关，抑或是真正经济内部实现成长，”

美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%，创五年来最大跌幅，之前公布的修正值为下滑1.0%。

近期就业和其他经济指标暗示经济以快速增长之势进入下半年，第二季经济成长环比年率预计超过3%。6月非农就业报告显示，就业大幅增加，失业率接近六年低点。

第二季一个充满希望的迹象是，典型持悲观看法分析师的预估在4月1日至7月1日仅下降2.2个百分点。

汤森路透数据显示，这是2011年第一季以来最低整体降幅，而且是过去五年来平均降幅的约一半。

投资机构T3 Equity Labs创始人Mike Jackson称，他的研究显示，除基本消费品和公用事业股外，标准普尔10类股中的八类本季业绩应带来惊喜。

“这可能暗示经济中更广泛的领域出现获利增加，比我们先前预期的范围要广，”他称。

通用电气 周五公布，旗下工业部门利润率增长0.2个百分点，至15.5%；该数据受到华尔街的密切关注。

但可以肯定的是，不是所有业绩均为正面。Container Store Group Inc 和Lumber Liquidators Holdings Inc 都对即将公布的业绩发出警告，暗示零售业仍较疲弱。(完)