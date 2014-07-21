重发-台湾财政：财政部研拟新借款模式以增加短期资金运用弹性

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾财政部周一表示，为增加国库资金运用的弹性与灵活度，研拟将请银行对国库开出额度及固定利率，以便国库存款不足时做紧急的应用。惟此案目前尚未最终确定。
国库署发言人柯(糸秀)绢表示，目前若国库有短借的需求，请银行竞标、议价的模式，仍将继续。但为增加短期资金借用管道，则研拟新的借入方式。
〞现在资金都算得刚好，但就怕临时有支出，国库会存款不足。〞她说。
她也表示，目前财政部正处于研议阶段，尚未最后定案，新方案是支应国库有临时支出时所用。目前财政部已就此向往来银行搜集意见当中。(完) (记者 林妙容/高洁如; 审校 黄凯)
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