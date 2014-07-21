重发-台湾财政：财政部研拟新借款模式以增加短期资金运用弹性

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路透台北7月21日 - 台湾财政部周一表示，为增加国库资金运用的弹性与灵活度，研拟将请银行对国库开出额度及固定利率，以便国库存款不足时做紧急的应用。惟此案目前尚未最终确定。

国库署发言人柯(糸秀)绢表示，目前若国库有短借的需求，请银行竞标、议价的模式，仍将继续。但为增加短期资金借用管道，则研拟新的借入方式。

〞现在资金都算得刚好，但就怕临时有支出，国库会存款不足。〞她说。