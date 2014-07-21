全球矿业：印尼自1月以来首次出口精矿石

“已有两家公司开始出口，这两家公司是：Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO)和Lumbung Mineral Sentosa。”Sukhyar说。他并表示SILO已运出两笔船货，或约10万吨精炼铁矿石。而Lumbung已经出货约8,000吨铅精矿和锌精矿。

除了铜之外，2016年下半年所有金属出口税将从今年的20%增加至60%。铜的基本税率为25%。

他说，预计SILO一年将出口800万吨铁精矿，Lumbung一年应可出货29,000吨。他表示，这两家公司都是出口至中国。

另外Sukhyar说，目前有76家冶炼项目工程进度超过6%的企业，比政府今年稍早时公布的66家还要多。初步名单并未包括任何炼铜厂计划。

“他们已有良好进度，”Sukhyar说。他指的是矿企适应政府1月实施最低加工要求的情况。但他没有在最新数据中指名是哪些厂商，也未表明是生产哪种金属。

以下为印尼政府炼厂项目数据表：

进度 截至1月止 截至7月止

0-5% 112 102

6-10% 14 14

11-30% 15 12

31-50% 10 21

51-80% 2 4