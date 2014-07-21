全球矿业：印尼自1月以来首次出口精矿石

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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“已有两家公司开始出口，这两家公司是：Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO)和Lumbung Mineral Sentosa。”Sukhyar说。他并表示SILO已运出两笔船货，或约10万吨精炼铁矿石。而Lumbung已经出货约8,000吨铅精矿和锌精矿。
除了铜之外，2016年下半年所有金属出口税将从今年的20%增加至60%。铜的基本税率为25%。
他说，预计SILO一年将出口800万吨铁精矿，Lumbung一年应可出货29,000吨。他表示，这两家公司都是出口至中国。
另外Sukhyar说，目前有76家冶炼项目工程进度超过6%的企业，比政府今年稍早时公布的66家还要多。初步名单并未包括任何炼铜厂计划。
“他们已有良好进度，”Sukhyar说。他指的是矿企适应政府1月实施最低加工要求的情况。但他没有在最新数据中指名是哪些厂商，也未表明是生产哪种金属。
以下为印尼政府炼厂项目数据表：
进度 截至1月止 截至7月止
0-5% 112 102
6-10% 14 14
11-30% 15 12
31-50% 10 21
51-80% 2 4
81-100% 25 25 (完)
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