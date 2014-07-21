中国企业：绿地2-3年内海外投资额和销售将猛增，联手竞标澳洲项目

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海7月21日 - 中国领先的房地产企业--绿地集团正加大海外市场拓展，未来2-3年其海外投资额和销售收入将持续倍增。最新一个动作是绿地将携手澳大利亚皇冠集团联合竞标，投资澳洲昆士兰州布里斯班皇后码头项目。
公司新闻稿引述绿地董事长张玉良称，绿地集团稳健推进海外拓展步伐，目前已成功进入澳洲、美国、加拿大、英国等九国十二城，今年销售收入将超过200亿元人民币。在未来2-3年内，绿地集团力争实现每年海外投资总额及销售收入翻一番，明年海外销售收入预计将超过400亿元。
皇后码头项目是一个集住宅、商业、办公、酒店及商业于一体的大型城市综合体项目，将有助于将布里斯班海滨及北岸改造为世界级新兴旅游目的地。
澳大利亚是绿地海外拓展的重点地区，3月，绿地收购了澳大利亚悉尼市两幅地块，分别发展住宅公寓、低密度住宅和部分商业项目。此前，绿地在悉尼、墨尔本已有两个开发项目。
张玉良还表示，目前国内经济由高速发展转入中速发展阶段，投资海外市场仍然处于难得的窗口期，资源和投资成本也相对合理，推进国际化战略有助于绿地在国内主战场之外开辟新的成长空间。
绿地集团已公布拟借壳金丰投资 计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。
绿地集团今年初公布，其2013年实现业务经营收入逾3,300亿元，同比增33%。而美国财富杂志公布的2014年世界500强企业名单中，绿地集团位列第268位，排名较去年上升91位。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)