中国债市动态：现券收益率略回落，资金偏紧无碍交易户试盘情绪高

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京7月21日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)出现不同程度下行；交易员表示，虽然今日资金面略显紧，但价格尚算稳定，部分交易户存一定试盘情绪，带动现券收益率稍有回落。
他们并称，相对现券，早盘IRS短端降幅更为明显，约6个基点(bp)。短期内，关注重点难脱资金面走向，且本周公开市场仅有180亿元人民币到期资金，机构对央行是否会暂停正回购亦有期待。
”早晨现券收益率比上周五还是低一点，不过幅度也不大，主要是交易户试盘情绪多一些。“上海一银行交易员称。”倒是IRS repo一年的下来不少，五年略下吧。“
另一银行交易员指出，虽然今日资金面仍然偏紧，不过从上周五的情况显示出来，收益率连续快速上行后吸引部分交易盘入场，今天可能还是延续这个逻辑。
他并提到，本周三、四将有集中的新股申购，所以大家有些担心到时候的资金情况，另外，本周公开市场到期资金相对偏少，央行是否会暂停正回购也要看。
根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》
据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购到期，无央票到期。
剩余期限约4.72年的固息国开债140209券最新报价对应收益率 为5.06%/5.00%，上周五尾盘为5.08%/5.00%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.00元人民币，较上日结算价基本持平。(完) (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)