中国债市动态：现券收益率略回落，资金偏紧无碍交易户试盘情绪高

路透北京7月21日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)出现不同程度下行；交易员表示，虽然今日资金面略显紧，但价格尚算稳定，部分交易户存一定试盘情绪，带动现券收益率稍有回落。

他们并称，相对现券，早盘IRS短端降幅更为明显，约6个基点(bp)。短期内，关注重点难脱资金面走向，且本周公开市场仅有180亿元人民币到期资金，机构对央行是否会暂停正回购亦有期待。

”早晨现券收益率比上周五还是低一点，不过幅度也不大，主要是交易户试盘情绪多一些。“上海一银行交易员称。”倒是IRS repo一年的下来不少，五年略下吧。“

另一银行交易员指出，虽然今日资金面仍然偏紧，不过从上周五的情况显示出来，收益率连续快速上行后吸引部分交易盘入场，今天可能还是延续这个逻辑。

他并提到，本周三、四将有集中的新股申购，所以大家有些担心到时候的资金情况，另外，本周公开市场到期资金相对偏少，央行是否会暂停正回购也要看。

根据已公布信息，周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》

据路透计算，本周公开市场仅有180亿元正回购到期，无央票到期。

剩余期限约4.72年的固息国开债140209券最新报价对应收益率 为5.06%/5.00%，上周五尾盘为5.08%/5.00%。