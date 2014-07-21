韩国已公布经济指标--2014/7/21

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-r +0.9% @-r 7月23日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +1.7% +1.7% 7月31日 -- 工业生产(m/m) 5月 -2.7% @-p -0.1% @-r 7月29日 -- 失业率 6月 3.6% @ 3.7% @ 8月12日 -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差55 r 顺差53 r 8月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)