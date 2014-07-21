台湾债市：五年券殖利率微弹，缺乏方向交投清淡

路透台北7月21日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一早盘略有回弹，但交投清淡，不具指标意义。该券上日受马来西亚客机在乌克兰被击落引发的避险效应放量交投，但今日市况反转，交易商认为台债走向仍暧昧不明，抑制交投动能。

交易员指出，美国指标10年公债 殖利率亚洲早盘亦僵于现有水准，本地市场即将有长债标售，也有变数当前，在上日短多获利了结出场后，今日交投陷入急冻，观望气氛浓厚，盘面几无交易。

〞现在做多、做空都没有太多诱因，不急着进场。〞一位大型证券商交易员说。

交易商指出，五年债当前价位没有引发进一步的追价意愿，显示市场倾向中性，意味着本周交投将在区间，先看1.19-1.23%，该券此前标售的得标利率1.227%为重要关键水位，将测试市场是否能稳定持券信心。

美国公债价格周五持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。指标10年期公债 价格跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.20-1.21%

本地时间10:35时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.5基点报1.2050%。

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