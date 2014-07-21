台湾债市：五年券殖利率微弹，缺乏方向交投清淡

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透台北7月21日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一早盘略有回弹，但交投清淡，不具指标意义。该券上日受马来西亚客机在乌克兰被击落引发的避险效应放量交投，但今日市况反转，交易商认为台债走向仍暧昧不明，抑制交投动能。
交易员指出，美国指标10年公债 殖利率亚洲早盘亦僵于现有水准，本地市场即将有长债标售，也有变数当前，在上日短多获利了结出场后，今日交投陷入急冻，观望气氛浓厚，盘面几无交易。
〞现在做多、做空都没有太多诱因，不急着进场。〞一位大型证券商交易员说。
交易商指出，五年债当前价位没有引发进一步的追价意愿，显示市场倾向中性，意味着本周交投将在区间，先看1.19-1.23%，该券此前标售的得标利率1.227%为重要关键水位，将测试市场是否能稳定持券信心。
美国公债价格周五持稳，投资人对逊于预期的美国消费者信心数据不以为然，过去24小时乌克兰和以色列两地紧张局势升级引发的避险资金流仍持续。指标10年期公债 价格跌3/32，收益率升至2.48%，盘中一度升穿2.50%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.20-1.21%
本地时间10:35时最新报价：
• 103/10期殖利率升0.5基点报1.2050%。
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