《香港报摘》--其他报纸重要消息7月21日

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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*明报：
--日本赌场博彩活动合法化议案将于今年9月份国会重开时再商议，有意参与赌场项目的弹珠机营运商Dynam 董事长佐藤洋治表示，在预期中国内地政府限制高额赌客出访下，相信Dynam的赌场项目将以本地中场客为主要客源。
--3D数码 首间位于福建厦门、拥有7个院的电影院线性已于2月开幕，公司计划于3年内将电影院线增加至超过100个影院。
*星岛日报：
--近年徽商银行 的小微企业贷款每年均保持在30%以上增长率，银行管理层预期，今年仍将保持较快的增速。该行并因应地方经济特点，为高科技民企、茶产业链相关客户度身定造金融服务方案。
*苹果日报：
--作为渣打集团 盈利贡献最大单一市场的香港，重组后与中国大陆及台湾划入为大中华区，新任渣打（香港）执行董事兼行政总裁陈秀梅表示，新架构让中港市场较以往更加融合，未来首要任务藉着沪港通开通及人民币业务机遇，发挥有关平台为渣打带来最大效益，除了利息收益外亦将大力拓展收费收入。
--中国联通 旗下香港联通的3G无限数据月费，拟于8月起加价19%，由158港元加价至188港元，是继PCCW-HKT（现称csl.）、3香港加价后，第三间加价的电讯商。
*东方日报：
--近年欧洲收紧税务及法律等监管要求，加上俄罗斯与西方关系紧张，令向来倾向在伦敦上市的俄企拟重新探讨来港上市，早前有部分俄企主动向港交所 查询来港上市的要求。
*文汇报：
--金管局前总裁任志刚表示，资金流入香港的情况并不寻常，估计可能由于很多新股上市，加上上市公司半年结，以及银行安排资金不当等因素影响。
*大公报：
--长实 于大埔新楼盘“岚山一期”虽面对市场不少负面消息，但无影响其认购登记反应，发展商决定加推117伙单位应市，并有意连同首批共377伙单位于本周六正式发售。（完）
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)