《香港报摘》--其他报纸重要消息7月21日

*明报：

--日本赌场博彩活动合法化议案将于今年9月份国会重开时再商议，有意参与赌场项目的弹珠机营运商Dynam 董事长佐藤洋治表示，在预期中国内地政府限制高额赌客出访下，相信Dynam的赌场项目将以本地中场客为主要客源。

--3D数码 首间位于福建厦门、拥有7个院的电影院线性已于2月开幕，公司计划于3年内将电影院线增加至超过100个影院。

*星岛日报：

--近年徽商银行 的小微企业贷款每年均保持在30%以上增长率，银行管理层预期，今年仍将保持较快的增速。该行并因应地方经济特点，为高科技民企、茶产业链相关客户度身定造金融服务方案。

*苹果日报：

--作为渣打集团 盈利贡献最大单一市场的香港，重组后与中国大陆及台湾划入为大中华区，新任渣打（香港）执行董事兼行政总裁陈秀梅表示，新架构让中港市场较以往更加融合，未来首要任务藉着沪港通开通及人民币业务机遇，发挥有关平台为渣打带来最大效益，除了利息收益外亦将大力拓展收费收入。

--中国联通 旗下香港联通的3G无限数据月费，拟于8月起加价19%，由158港元加价至188港元，是继PCCW-HKT（现称csl.）、3香港加价后，第三间加价的电讯商。

*东方日报：

--近年欧洲收紧税务及法律等监管要求，加上俄罗斯与西方关系紧张，令向来倾向在伦敦上市的俄企拟重新探讨来港上市，早前有部分俄企主动向港交所 查询来港上市的要求。

*文汇报：

--金管局前总裁任志刚表示，资金流入香港的情况并不寻常，估计可能由于很多新股上市，加上上市公司半年结，以及银行安排资金不当等因素影响。

*大公报：

--长实 于大埔新楼盘“岚山一期”虽面对市场不少负面消息，但无影响其认购登记反应，发展商决定加推117伙单位应市，并有意连同首批共377伙单位于本周六正式发售。（完）

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