《交易视点》华通路桥事件提升风险敏感度，中国信用债承压--中信证券

路透上海7月21日 - 中国中信证券最新信用产品周报称，本周11支新股集中发行将对资金面形成一定压力，预计资金面难有明显改善，加之华通路桥短融事件影响，短融等信用产品或继续承压。

**资金紧及华通路桥事件，令短融承压**

上周1年期短端产品收益率上行5-25BP左右。上周资金面仍偏紧，或受企业税款缴纳影响，本周11支新股集中发行将对资金面形成一定压力，预计资金面难有明显改善。

相对于前一周资金面偏紧背景下收益率的略有下行，上周短端产品收益率上行明显，其中可能受华通路桥事件影响较大。

有报道称政府已出面协调该短融的到期兑付，从企业财报看资质并非太差、但下周三到期时间偏紧、兑付仍存在不确定性；在资金面偏紧及华通事件影响下，短融产品或继续承压。

但从总体来看，货币资金大幅收紧的概率不大，而华通事件对货基的影响缺乏可持续性，短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，此次收益率调整或带来短融产品的配置机会。

**中票收益率再上行空间有限，可能回归震荡**

上周中票收益率上行10-15BP左右，与同期限金融债利差45BP、低于历史均值水平。对于中票市场，受相对较低的信用利差影响，高等级债券收益率或将继续与金融债保持同向波动状态。

短期来看，超预期的金融数据使央行维持中性偏宽松的基调可能发生改变，虽然大幅收紧的概率依然不大，但央行大幅度货币放松的概率亦较小，资金面利率中枢将较二季度有所抬升。

GDP、工业增加值数据的好转表明经济企稳的迹象更加明显、持续力度虽然仍有待后续数据的进一步检验，但仍然为债券市场带来压力。

短期来看，债券市场面临流动性偏紧、货币增速较快、基本面好于预期等多方压力，但考虑到近期利率产品收益率上行已较为明显，预计市场收益率再度趋势性上行的空间较为有限，可能逐渐回归振荡走势。

至于中低评级债券，华通路桥事件将再次提升投资者的风险敏感度，在目前市场承压阶段，民营企业的估值风险或更加明显。

**城投价值凸显**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.60%左右的水平。

在此次债券收益率调整中，企业债收益率相对表现稳定，民营企业信用事件的发生更加凸显城投债的投资价值；

但城投债与国债收益率利差已处历史较低水平，收益率或随国债和高等级信用债窄幅波动。

**个券点金**

上周共有86只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量919.78亿元。

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