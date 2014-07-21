《交易视点》华通路桥事件提升风险敏感度，中国信用债承压--中信证券

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国中信证券最新信用产品周报称，本周11支新股集中发行将对资金面形成一定压力，预计资金面难有明显改善，加之华通路桥短融事件影响，短融等信用产品或继续承压。
**资金紧及华通路桥事件，令短融承压**
上周1年期短端产品收益率上行5-25BP左右。上周资金面仍偏紧，或受企业税款缴纳影响，本周11支新股集中发行将对资金面形成一定压力，预计资金面难有明显改善。
相对于前一周资金面偏紧背景下收益率的略有下行，上周短端产品收益率上行明显，其中可能受华通路桥事件影响较大。
有报道称政府已出面协调该短融的到期兑付，从企业财报看资质并非太差、但下周三到期时间偏紧、兑付仍存在不确定性；在资金面偏紧及华通事件影响下，短融产品或继续承压。
但从总体来看，货币资金大幅收紧的概率不大，而华通事件对货基的影响缺乏可持续性，短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，此次收益率调整或带来短融产品的配置机会。
**中票收益率再上行空间有限，可能回归震荡**
上周中票收益率上行10-15BP左右，与同期限金融债利差45BP、低于历史均值水平。对于中票市场，受相对较低的信用利差影响，高等级债券收益率或将继续与金融债保持同向波动状态。
短期来看，超预期的金融数据使央行维持中性偏宽松的基调可能发生改变，虽然大幅收紧的概率依然不大，但央行大幅度货币放松的概率亦较小，资金面利率中枢将较二季度有所抬升。
GDP、工业增加值数据的好转表明经济企稳的迹象更加明显、持续力度虽然仍有待后续数据的进一步检验，但仍然为债券市场带来压力。
短期来看，债券市场面临流动性偏紧、货币增速较快、基本面好于预期等多方压力，但考虑到近期利率产品收益率上行已较为明显，预计市场收益率再度趋势性上行的空间较为有限，可能逐渐回归振荡走势。
至于中低评级债券，华通路桥事件将再次提升投资者的风险敏感度，在目前市场承压阶段，民营企业的估值风险或更加明显。
**城投价值凸显**
上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.60%左右的水平。
在此次债券收益率调整中，企业债收益率相对表现稳定，民营企业信用事件的发生更加凸显城投债的投资价值；
但城投债与国债收益率利差已处历史较低水平，收益率或随国债和高等级信用债窄幅波动。
**个券点金**
上周共有86只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量919.78亿元。
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