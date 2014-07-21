《热点透视》相信马云，是机遇还是陷阱

马云的履历并不能让人放宽心多少。2011年，他将支付宝股权转移到阿里巴巴之外，理由是确保其获得央行的关键支付牌照。但该交易凸显出马云的一项核心哲学：有时候需要马上做出艰难而且不受待见的决策。

其他令人费解的一些决策看起来就没那么必要。比如冲动似的收购一家中国足球队股份；以及收购一家中国大陆有线电视公司，阿里巴巴还向马云的一位合伙创始人借款。在其他交易中，马云创立的私募股权基金也充当了联合投资方。随着阿里巴巴的成长，考虑的潜在交易也越来越大：收购雅虎甚至eBay 都有可能。

投资者也正感受到马云的政治魅力。在大量困难面前，很多非国有企业都纷纷倒下，但阿里巴巴却挺了过来。原因之一在于，马云拥有政府的充分支持，因此也免受政治冲击之苦。该公司总部设在浙江，置身于中国国家主席也是曾任浙江党委书记的习近平的势力范围。马云深谙中国牌照和许可体系的不透明规则，以及支持消费者与小企业的重要性。阿里巴巴支撑着约1,200万个就业。

但马云青云直上的速度太快，这也是一个风险。中国共产党喜欢这样的中国成功故事，但反感个人崇拜。马云曾把他在支付宝争议时期的立场，与邓小平在重大政治时刻的决策相比。不仅政治人士会对马云的野心表示愤怒。在金融界，阿里巴巴进军在线投资基金，也直接挑战着国有银行，从而树立一批强敌。

阿里巴巴可能招致多种形式的抵制。该公司对在线零售业的实际垄断地位，可能使其成为反垄断审查的潜在目标。同时，阿里巴巴的可变利益实体在中国的法律地位也存在疑点。作为中国最受喜爱的电商，阿里巴巴遭关停的可能性不大，但可能被迫重组，以便外资股东出让股份或引入国有投资方。

没有马云，阿里巴巴会是什么样？对于声称至少还要延续87年的该公司，这个不仅仅是假设性提问而已。接班计划尚不明确，尽管49岁的马云已经被其他活动占用了时间，包括从公益活动到协助治理中国环境的事业等。