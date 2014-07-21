《热点透视》相信马云，是机遇还是陷阱

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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马云的履历并不能让人放宽心多少。2011年，他将支付宝股权转移到阿里巴巴之外，理由是确保其获得央行的关键支付牌照。但该交易凸显出马云的一项核心哲学：有时候需要马上做出艰难而且不受待见的决策。
其他令人费解的一些决策看起来就没那么必要。比如冲动似的收购一家中国足球队股份；以及收购一家中国大陆有线电视公司，阿里巴巴还向马云的一位合伙创始人借款。在其他交易中，马云创立的私募股权基金也充当了联合投资方。随着阿里巴巴的成长，考虑的潜在交易也越来越大：收购雅虎甚至eBay 都有可能。
投资者也正感受到马云的政治魅力。在大量困难面前，很多非国有企业都纷纷倒下，但阿里巴巴却挺了过来。原因之一在于，马云拥有政府的充分支持，因此也免受政治冲击之苦。该公司总部设在浙江，置身于中国国家主席也是曾任浙江党委书记的习近平的势力范围。马云深谙中国牌照和许可体系的不透明规则，以及支持消费者与小企业的重要性。阿里巴巴支撑着约1,200万个就业。
但马云青云直上的速度太快，这也是一个风险。中国共产党喜欢这样的中国成功故事，但反感个人崇拜。马云曾把他在支付宝争议时期的立场，与邓小平在重大政治时刻的决策相比。不仅政治人士会对马云的野心表示愤怒。在金融界，阿里巴巴进军在线投资基金，也直接挑战着国有银行，从而树立一批强敌。
阿里巴巴可能招致多种形式的抵制。该公司对在线零售业的实际垄断地位，可能使其成为反垄断审查的潜在目标。同时，阿里巴巴的可变利益实体在中国的法律地位也存在疑点。作为中国最受喜爱的电商，阿里巴巴遭关停的可能性不大，但可能被迫重组，以便外资股东出让股份或引入国有投资方。
没有马云，阿里巴巴会是什么样？对于声称至少还要延续87年的该公司，这个不仅仅是假设性提问而已。接班计划尚不明确，尽管49岁的马云已经被其他活动占用了时间，包括从公益活动到协助治理中国环境的事业等。
马云也许是中国现代最成功的企业家。但他对管理重点毫不隐瞒：“客户第一，员工第二，股东第三。”迄今为止，客户、员工及股东所获得的奖赏是相衬的。如果发生变化，投资者可能会发现自己毫无权力。在即将到来的IPO中购入一份股票，就相当于为马云投上一张信任票，但也应该加上严重警告。(完) (译文审校 徐文焰/张明钧)
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