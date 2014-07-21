《交易视点》中国本周IPO冻结资金料逾5,000亿，正回购或暂停--广发银行

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国广发银行最新报告认为，本周资金再度成为关注的重点，IPO来临，冻结资金的规模可能多达几千亿人民币，上周R007的走势已经说明近期资金并不宽松。本周公开市场到期180亿，央行很可能会停止操作。
债券收益率经过大幅上涨后，会开始震荡并回落，当然前提是资金没有异常收紧。IRS本周同样会回落，但幅度预计不大，毕竟R007可能因冻结资金而小幅上涨。总之，资金面难有宽松，债券和IRS利率震荡为主，这主要取决于资金面松紧程度。
**正回购可能暂停**
分别看，资金方面，本周IPO冻结资金可能达到5，000亿以上，资金面并不乐观。加上正回购到期只有180亿，要想资金平稳，需要央行正回购操作做出调整，所以本周正回购操作可能暂停。虽然并不会投放多少资金，但起码可以缓解机构紧张情绪。当前R007被开盘固定在3.6%，日中走高至3.7%，说明资金一直是平衡偏紧状态。所以对本周资金面的判断也是偏紧状态，R007即使有开盘做价，也会比目前的水平小幅走高。
债券方面，利率债收益率将保持震荡向下的走势，上周的利率上涨已经消化了前期利空预期，也平复了机构谨慎心态。目前金融债已经上行20多bp，国债也接近20bp，收益率已经回到4月份第一次定向宽松时的水平。部分品种，如3年国债，利率接近3月底的水平。
所以接下来利率震荡下行的概率更大。虽然资金面紧张会阻碍利率下行幅度，但在一些关键位置，如3年金融债5.0%，3年国债4.0%这些位置，可以开始买入。下半年虽说宽松政策力度不及上半年，但绝对不至于主动收紧流动性。所以当利率走高时，尤其是资金收紧引起短端利率上涨时，建议开始买入，以短端为主。如果利率继续反弹，可以加大买入力度。
IRS上周同样大幅上涨，repo IRS的幅度在30-40bp，shibor比较平稳，大约10bp。repo IRS利率水平，无法长期脱离R007，之前一直按照这个思路在分析。不过另外一点，上周的情绪是在是太差，repo IRS一度被抬升至4.27%，涨幅超过50bp。这就是情绪的作用，而本周这种情绪显然弱了许多。所以本周在R007基准继续小幅上涨的判断下，IRS利率会保持向上的力量。不过情绪平复后，只要R007比较稳定，IRS保持震荡的概率较大，甚至下降。这一切取决于资金状况。
其实，IRS在有些时候显得更加理性，更能反应各种市场信息。相比之下，上周的债券市场，则显得非常不理性。也由于债券市场体量较大，所以一旦疯起来，就根本停不下来了。综上，建议保持支付固定利率仓位，但不要加仓支付固定利率。时刻关注资金状况和R007，如果央行有主动放松操作，如停止正回购，则果断平掉支付固定头寸。
**上周市场回顾：市场无理性乱动**
上周的市场完全是无理性乱动的一周，各期限受利率快速上涨，资金并未因为退准而特别宽松。资金的重新收紧，主要是因为例行缴税和接下来IPO的影响，市场普遍预期冻结资金将达到5，000至7，000亿。另外，正回购操作规模略大，也影响了未来资金面的预期。当然，这一切的出发点，都是超预期的金融数据和经济数据。
债券方面，上周收益率大幅上涨，资金紧张和较好的数据使市场之前对收益率的谨慎心态彻底爆发。止盈、止损等心态交织，总之是先卖掉再说。国债和金融债分别出现20和30bp的降幅，随后回落5-10bp。曲线先是陡峭化上行，再平坦化上行，这一切都在短短的5天内发生。目前的利率债收益率水平，已经回到4月份第一次定向宽松时期，其中部分国债利率已经回到3月份水平。总的来说，资金紧张和数据好转时导火索，根本原因是之前积压已久的谨慎心态大爆发。
IRS上周同样大幅上行，幅度在30-40bp，曲线明显平坦化，repo 1*5由之前的50bp缩减至30bp。此次IRS利率大幅上涨的主要原因，债券的影响排在第一位，而fixing利率走高和经济数据等影响并不是太大。因为之前repo 1y从3.5%反弹至3.7%以上的过程中，就已经部分反映了数据向好的预期。本周的40bp上涨中，大部分是被债券的情绪所带动。
总体来看，上周资金不宽松，数据好于预期，点燃了市场紧绷的神经，各种止盈止损抛盘不断，收益率大幅上涨。
**美元利率互换市场：加息窗口期临近，互换短端波动可能加大**
2年期互换利率在上周已经上探到0.6695，已经快逼近前期的高点0.6860，随着距离加息的时间越来越短，互换短端的波动将会越来越大，目前市场预期在12月底2年期互换利率每为1.0085。预计本周CPI的公布将好于预期，2年期互换利率很有可能突破0.6860的高位，并企稳到0.70以上，因此建议本周在低位支付固定收取浮动。
上周互换曲线呈现“熊平”的走势：短端和中端都有上行，长端则有小幅的下行，其中1Y +1.51BP，2Y +5.15BP，3Y +6.85BP，5Y +4.15BP，7Y +0.26BP，10Y -2.9BP，30Y -4.4BP。耶伦在周二晚上就半年货币政策报告在参议院金融委员会作证词。虽然证词本身是市场早已预期到的信息，而且讲话是较为中性并且偏鸽派的，但是市场抓住了耶伦讲话中的鹰派片段，特别是“大部分委员预计2015年底的基准利率在1.0%”的言论导致了利率在当天的大幅上行。
周四晚上马航飞机在乌克兰境内被导弹击落，避险情绪激增，又导致了互换利率的大幅下跌，但是在随后一天，市场情绪恢复平静，利率又重新回到了周四前的高点。总体来说，上周的焦点主要是耶伦证词和马航的意外事件，利率在马航事件后强势回升，说明了目前市场对于美国的经济复苏还是非常看好的。
从经济基本面来看，经济数据好坏参半：就业数据和制造业指数依旧非常强劲，零售和房屋数据不及预期。当周首次申请失业金人数和续请失业金人数均好于预期；PPI环比、纽约联储和费城联储的制造业指数也好于预期；但是零售销售环比、房屋营建许可总数及新开工总数均不及预期。
具体数据如下：7月12日当周首次申请失业金人数30.2万人，预期31.0万人；7月5日当周续请失业金人数250.7万人，为2007年6月30日来最低，预期258万人；6月PPI环比增0.4%，好于预期的0.2%；7月纽约联储制造业指数25.6，预期17.0；费城联储制造业指数23.9，预期16；6月工业产出月率+0.2%，预期+0.3%；二季度工业生产年化增速创15个季度来新高。6月零售销售环比+0.2%，预期+0.6%；6月核心零售销售环比+0.4%，预期+0.5%；6月营建许可总数96.3万户，预期103.5万户；6月新屋开工总数年化89.3万户，预期102万户； 6月新屋开工年化环比-9.3%，预期+1.9%。
从美联储的表态来看：耶伦在周二晚上就半年货币政策报告在参议院金融委员会作证词。证词的内容较为中性并且偏鸽派的，但是市场抓住了其中的鹰派片段，导致了利率的快速上行。
具体信息如下：美国经济仍需宽松政策支持，劳动力市场仍疲软，担心房地产复苏或放缓；资产购买料在10月结束；重申在结束QE后，低利率仍将维持相当一段时间；重申今年晚些时候将公布退出策略的细节；在加息前，必须保证经济走上强劲轨道，对经济发展整体表现持积极态度，美联储会留意之前经济出现的“虚假曙光”；委员会审视就业进展及通胀目标实现状况；首次加息日期并没有明确计算公式；大多数FOMC委员预期美联储在2015年某个时刻开始加息；大多数FOMC委员预期2015年底的美国联邦基金利率为1%；如果劳动力市场改善速度快于预期，美联储可能更早、更快地加息；如果经济表现令人失望，未来的利率路径可能比当前预期的更为宽松。
外围因素方面，上周最重要的因素是马航客机在乌克兰俄乌边境被导弹击中后坠落，295人全部遇难，引发的避险情绪。此外，中东巴以冲突继续升温；欧盟在讨论对俄新制裁；欧元区6月CPI同比+0.5%，与初值持平远低于目标；英国至5月三个月ILO失业率6.5%，创近五年半新低；中国经济短期企稳，二季度GDP同比+7.5%，好于预期+7.4%，6月M2货币供应年率+14.7%，超预期+13.6%。（完）
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