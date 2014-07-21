《交易视点》中国股市IPO冲击最强日，正是可转债低位补仓时--中信证券

路透上海7月21日 - 中国中信证券最新可转债市场周报认为，因经济短期企稳、纯债机会成本下降，当前对转债市场仍然谨慎乐观，建议投资者在周三至周四新股发行对资金冲击最强时择机增持。

**IPO冲击最强日，正是低位补仓时**

7月15日11家企业发布招股书，当天我们建议投资者减仓转债，避开短期的下跌风险，并准备在资金冲击最强时补仓。

这一看法没有改变，基于经济短期企稳、纯债机会成本下降，当前对转债市场仍然谨慎乐观，建议投资者在7月23-24日资金冲击最强时择机增持，以低估值的工行、平安为主。

工行转债当前转股溢价率0.6%，8月31日将付息1.1%，实际转股溢价率为-0.5%，未来估值必将修复。

**IPO密集发行，资金面将继续受冲击**

11家公司发布IPO招股书，将在7月23日-7月24日两天集中申购，资金面将继续受冲击。

6月份IPO公司的上市平均涨幅为165%，网下申购的年化收益率超过40%，投资者将继续保持申购热情。

6月份平均每单IPO募集资金5.44亿元、冻结资金991亿元，以此推算，7月24日11家公司冻结资金将达到6192亿元，7月25-29日陆续解冻。如果投资者申购热情高涨，冻结资金规模可能更高。

**A股风格转换有望延续，债市短期弱势难改**

股市方面，上周A股风格转换继续进行，蓝筹上涨，成长重挫。

6月份经济数据发布后，经济企稳基本成为市场共识，市场氛围回暖，蓝筹股有望继续小幅上涨，“低估值传统行业 + 转型”的题材可能成为市场热点，成长股在IPO的影响下仍面临调整压力。

债市方面，存在三方面的负面影响，一是经济企稳基本确立；二是IPO加剧资金面的波动，稳定低成本的负债可能难以实现；三是国债供给规模可能增加。预计债市弱势可能持续至三季度末，投资者将继续围绕中短期信用债的息差策略来构建投资组合。

**宏观经济数据好于预期，但工业品价格的回落仍需观察**

二季度GDP同比+7.5%，6月工业增加值同比+9.2%，前6月投资同比17.3%，6月M2同比+14.7%，新增贷款1.08万亿元，均高于市场预期。

上周中观价格数据显示，螺纹钢-2.2%，铁矿石-3.3%，铝+0.1%，动力煤-4.5%，焦煤-0.2%，PO 42.5水泥均价-0.3%，出现明显回落，与经济企稳的环境不匹配，或与环保部要求三省一市在8月份南京青奥会期间采取部分限产、停工措施有关。

**上周转债指数下跌0.1%，走势落后正股**

上周A股沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+0.8%、-0.9%和-3.9%，蓝筹股继续反弹，成长股调整幅度加大。

受资金趋紧影响，大盘转债抛盘较多，转债指数跌幅0.1%，落后正股0.7个百分点，偏股型转债的转股溢价率略有下降，偏债型转债的到期收益率多数回升。(完)