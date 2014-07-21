《交易视点》中国股市IPO冲击最强日，正是可转债低位补仓时--中信证券

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透上海7月21日 - 中国中信证券最新可转债市场周报认为，因经济短期企稳、纯债机会成本下降，当前对转债市场仍然谨慎乐观，建议投资者在周三至周四新股发行对资金冲击最强时择机增持。
**IPO冲击最强日，正是低位补仓时**
7月15日11家企业发布招股书，当天我们建议投资者减仓转债，避开短期的下跌风险，并准备在资金冲击最强时补仓。
这一看法没有改变，基于经济短期企稳、纯债机会成本下降，当前对转债市场仍然谨慎乐观，建议投资者在7月23-24日资金冲击最强时择机增持，以低估值的工行、平安为主。
工行转债当前转股溢价率0.6%，8月31日将付息1.1%，实际转股溢价率为-0.5%，未来估值必将修复。
**IPO密集发行，资金面将继续受冲击**
11家公司发布IPO招股书，将在7月23日-7月24日两天集中申购，资金面将继续受冲击。
6月份IPO公司的上市平均涨幅为165%，网下申购的年化收益率超过40%，投资者将继续保持申购热情。
6月份平均每单IPO募集资金5.44亿元、冻结资金991亿元，以此推算，7月24日11家公司冻结资金将达到6192亿元，7月25-29日陆续解冻。如果投资者申购热情高涨，冻结资金规模可能更高。
**A股风格转换有望延续，债市短期弱势难改**
股市方面，上周A股风格转换继续进行，蓝筹上涨，成长重挫。
6月份经济数据发布后，经济企稳基本成为市场共识，市场氛围回暖，蓝筹股有望继续小幅上涨，“低估值传统行业 + 转型”的题材可能成为市场热点，成长股在IPO的影响下仍面临调整压力。
债市方面，存在三方面的负面影响，一是经济企稳基本确立；二是IPO加剧资金面的波动，稳定低成本的负债可能难以实现；三是国债供给规模可能增加。预计债市弱势可能持续至三季度末，投资者将继续围绕中短期信用债的息差策略来构建投资组合。
**宏观经济数据好于预期，但工业品价格的回落仍需观察**
二季度GDP同比+7.5%，6月工业增加值同比+9.2%，前6月投资同比17.3%，6月M2同比+14.7%，新增贷款1.08万亿元，均高于市场预期。
上周中观价格数据显示，螺纹钢-2.2%，铁矿石-3.3%，铝+0.1%，动力煤-4.5%，焦煤-0.2%，PO 42.5水泥均价-0.3%，出现明显回落，与经济企稳的环境不匹配，或与环保部要求三省一市在8月份南京青奥会期间采取部分限产、停工措施有关。
**上周转债指数下跌0.1%，走势落后正股**
上周A股沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为+0.8%、-0.9%和-3.9%，蓝筹股继续反弹，成长股调整幅度加大。
受资金趋紧影响，大盘转债抛盘较多，转债指数跌幅0.1%，落后正股0.7个百分点，偏股型转债的转股溢价率略有下降，偏债型转债的到期收益率多数回升。(完)
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